Human Rights Watch: "Талибы в Афганистане казнили более 100 бывших афган-силовиков

09:49 01.12.2021

Human Rights Watch: "Талибы в Афганистане казнили более 100 бывших полицейских и разведчиков"



В опубликованном 30 ноября новом отчете Human Rights Watch подводит итоги первых нескольких месяцев правления талибов в Афганистане. В нем говорится, что несмотря на обещания амнистии, талибы без суда и следствия арестовали и казнили более сотни человек - полицейских и разведчиков, служивших при предыдущем правительстве.



Все это произошло в период с 15 августа по 31 октября. Сначала жертв арестовывали без суда, а потом их родственники находили тела.



"Схема убийств посеяла террор по всему Афганистану, поскольку все, кто связан с прежним правительством, не может быть уверенным в том, что он избежит мести", - говорится в отчете Human Rights Watch.



В отчете собрана информация об убийствах и похищениях в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз.



"В ходе интервью со свидетелями, родственниками, бывшими чиновниками, чиновниками "Талибана" и другими, Human Rights Watch задокументировала убийства или насильственное "исчезновение" бывших военнослужащих в четырех провинциях в период с 15 августа по 31 октября", - говорится в отчете.



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Руководство "Талибана" неоднократно заявляло, что работникам бывшего правительства, в том числе и военнослужащим, нечего бояться.



"Талибы" приказали зарегистрироваться, чтобы после этого получить письмо, которое якобы гарантирует их безопасность. Вместо этого информацию боевики использовали для того, чтобы убить этих людей. Вдобавок боевики проводили ночные рейды, целью которых якобы было разоружение экс-силовиков. После этого люди исчезали, а их близкие даже не могли узнать местонахождение своих родных", - говортся в отчете.



По данным Human Rights Watch, во время обысков талибы часто угрожали членам семей и оскорбляли их, чтобы заставить раскрыть местонахождение родственников.



"Талибан обязан предотвратить дальнейшие убийства, привлечь виновных к ответственности и компенсировать семьям жертв", - сказала заместитель директора организации в Азии Патрисия Госсман.



В сентябре руководство "Талибана" объявило о создании комиссии для расследования сообщений о нарушениях прав и преступлениях. Но пока комиссия объявила лишь об арестах нескольких членов, сообщает Human Rights Watch.