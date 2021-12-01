"Пан или пропал". На переговорах в Австрии решается судьба иранской ядерной сделки, - Джонатан Маркус

10:33 01.12.2021 Израильские многофункциональные истребители F-16I Sufa всегда в повышенной готовности, в частности, и из-за иранской угрозы



В Австрии продолжаются переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном, в рамках которой Тегеран должен отказаться от планов по созданию ядерного оружия. Однако, пишет эксперт по Ближнему Востоку Джонатан Маркус, конкурирующие амбиции стран-участниц переговорного процесса сильно отдаляют успешный исход.



С тех пор как в мае 2018 года администрация Трампа вышла из ядерной сделки с Ираном, жизнь в ней поддерживалась искусственно. По итогам переговоров в Вене станет ясно, умерла ли она окончательно, или еще можно сделать хоть что-нибудь, что могло бы предотвратить новый ближневосточный кризис.



Во встрече участвуют Иран, Россия, Китай и так называемая европейская тройка - Британия, Франция и Германия.



Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и ввел санкции

Иран нарушает ядерную сделку, но винит в этом Запад. Соглашению конец?

США начали переговоры о возвращении в ядерную сделку с Ираном

Первоначальная сделка была заключена из-за серьезных опасений Запада, что Иран, как минимум, стремится овладеть необходимыми технологиями и средствами для производства ядерного оружия в будущем, даже если в настоящий момент он пока далек от таких возможностей.



Израиль и США видели в этом неприемлемую угрозу. Сделка, известная также как Совместный всеобъемлющий план действий, хоть и не была идеальной, но, по мнению многих, являлась лучшим из всех возможных вариантов - она позволяла выиграть время и попытаться улучшить отношения с Тегераном.



Переговоры

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Иранская делегация на переговорах требует отмены санкций, наложенных после выхода из сделки США



Она накладывала ограничения на многие аспекты иранской ядерной исследовательской программы и давала возможность МАГАТЭ (Международному агентству ООН по атомной энергии) контролировать процессы. В ответ с Ирана были сняты многие экономические санкции, изначально связанные с его ядерными амбициями.



Так можно ли оживить сделку? При том, что скоро выйдут сроки выполнения некоторых ее пунктов, и учитывая то, как продвинулся Иран в своих разработках с момента ее заключения, она уже не так полезна, как раньше, считает Марк Фитцпатрик, эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия Международного института стратегических исследований.



"Более важный вопрос заключается в том, нужна ли она вообще. И тут ответ однозначен - да. Главным образом, важны меры по контролю [за разработками], которые она предполагает", - говорит эксперт.



Давайте посмотрим, чего ждет от новых переговоров каждый из участников этой драмы.



Самое главное для Тегерана - избавиться от санкций. Справедливости ради, Иран в целом соблюдал условия соглашения. Это Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке, и для Ирана самое главное в нынешних переговорах - обязательства США.



Сигналы с иранской стороны противоречивы. В некоторых своих заявлениях Тегеран дает понять, что не прочь вернуться к соглашению, но при этом совершенно точно не собирается обсуждать такие вопросы, как иранские ракеты и деятельность в регионе.



Также Иран требует гарантий, что в случае возобновления сделки все последующие администрации США должны будут выполнять ее условия. Без этого они не готовы к дальнейшим переговорам.



Но это условие практически невыполнимо, американская система так не работает. А Тегеран, похоже, не собирается уступать.



Так есть ли шанс договориться?



"Можно с уверенностью предположить, что иранская делегация будет придерживаться жесткой позиции. Но хватит ли ей при этом гибкости, чтобы договориться с США на равных условиях, - трудно предсказать", - говорит Али Ваез, директор иранского отделения в организации Международная кризисная группа (International Crisis Group).



США

Делегации США в Вене нет, но сотрудники американского диппредставительства в Австрии внимательно следят за ходом переговоров. По мнению администрации Байдена, на встрече, состоявшейся ранее в этом году с участием некоторых сторон соглашения, уже были сделаны некоторые шаги в сторону взаимопонимания Тегераном.



Вашингтон поддерживает возврат к сделке и ожидал, что новый иранский президент будет действовать в этом направлении. Но, судя по всему, США сильно недооценили настроения Тегерана.



Дональд Трамп

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Насколько легко будет свести на нет прогресс в ядерных разработках, достигнутый Ираном с тех пор, как сделка была заморожена? И какими могут быть этапы возобновления ядерного соглашения?



Официальная позиция США тоже предельно ясна: президент Байден не допустит, чтобы Иран завладел ядерным оружием, и если нынешние переговоры провалятся, у Вашингтона есть другие варианты развития событий.



Израиль

Даже находясь далеко от Вены, тень Израиля ложится на ход этих переговоров.



Израиль и Иран - заклятые враги, Тегеран не признает право Израиля на существование. Многие видят в ядерной программе Ирана смертельную угрозу.



Израиль уже вовлечен в необъявленную войну с Тегераном и его ставленниками в Сирии, увеличивая количество авиаударов в последние несколько недель.



Премьер-министр страны Нафтали Беннет подчеркнул, что Израиль сохранит за собой право на свободу действий в отношении Ирана невзирая на исход венских переговоров.



Переговоры по ядерной программе Ирана: Израиль заявляет, что с президентом Эбрахимом Раиси опасно иметь дело

"Израиль не является участником СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), Израиль не должен подчиняться его правилами", - заявил Беннет.



Казалось бы, все неплохо, однако на протяжении долгого времени к ядерной сделке в самом Израиле сложилось двойственное отношение.



Официальная линия перекликается с позицией бывшего президента США Дональда Трампа, но многие эксперты в области обороны сочли эту сделку полезной для сдерживания действий Ирана и отсрочки возможной войны.



Некоторые по-прежнему верят в такой исход, однако Иран использовал переходный период, чтобы достичь значительного прогресса (по возвращению к обогащения урана): в этом случае Тель-Авив судит Тегеран по его действиям, а не словам.



Позиция Израиля может в будущем привести к напряженности между Таль-Авивом и администрацией Джо Байдена, которая, по мнению многих израильских чиновников, рассчитывает заключить сделку с Ираном любой ценой.



Союзники США в Персидском заливе

Многие союзники Вашингтона в Персидском заливе, в прошлом критически настроенные к ядерному соглашению с Ираном, незаметно изменили свою позицию.



Как отметил советник президента Ирана Али Ваез, соседи Ирана по Персидскому заливу осознали, что лучше несовершенная сделка, чем вообще никакой.



"Максимальное давление не только не загнало Иран в тупик, но напротив, развязало Тегерану руки, который вел себя намного более агрессивно в регионе, когда арабские государства Персидского залива оказались под перекрестным огнем между Ираном и США".



Теперь, когда стратегический фокус Вашингтона в большей степени сдвинулся с Ближнего Востока в сторону Китая, многие из его союзников полагают, что возобновление сделки может послужить их интересам.



Европа

Все пять государств, собравшихся за столом переговоров, будут добиваться полного возобновления сделки и отмены введенных Трампом санкций. Европейские политики сыграли решающую роль в переговорах высокопоставленными иранскими чиновниками, благодаря которым мы оказались за этим столом переговоров.



Действительно, Европа сыграла важную роль в поддержании СВПД в годы правления Дональда Трампа. Но теперь европейцы и американцы придерживаются единого подхода. В частности, Франция пытается донести, что новые переговоры должны возобновиться с того момента, на котором они прервались в июне этого года с целью скорейшего возобновления соглашения.



Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан недавно предостерег Тегеран от любой неискренней позиции на переговорах.



Инспекторы на ядерных объектах Ирана

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Инспекторы на ядерных объектах Ирана



Россия и Китай

Россия и Китай разделяют цели Запада, направленные на возобновление ядерной сделки и предотвращение нового кризиса в регионе.



Однако их собственные взаимоотношения с США заметно отличаются от европейских. Москва и Пекин следят за снижением внимания Вашингтона к Ближнему Востоку и стремятся укрепить свои позиции в регионе, что в определенной степени заставляет их более чутко прислушиваться к интересам Тегерана.



Иран, вне всяких сомнений, хочет быть ближе к обеим этим странам. В сентябре прошлого года Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - региональной организации, в состав которой входят Россия, Китай, несколько центрально-азиатских республик, Пакистан и Индия. Это вполне вписывается в стратегию Ирана "Взгляд на Восток", направленную на то, чтобы отстраниться от США и Запада.



А это, в свою очередь, хорошо отвечает стремлению Китая и России к более многополярному миру, в котором глобальная мощь США будет ограничена. Так что если дела пойдут совсем плохо, Иран будет рассчитывать на поддержку Москвы и Пекина,



Золотая середина?

Похоже, никто не настроен слишком оптимистично по поводу возобновления сделки. Возвращение к СВПД выглядит нереалистично, учитывая новые требования Ирана, считает научный сотрудник Международного института стратегических исследований, IISS Марк Фитцпатрик.



По мнению некоторых участников переговоров, единственным способом не допустить Иран к созданию ядерного оружия может стать военное вмешательство. Однако здесь можно достичь золотой середины, считает Фитцпатрик.



"США и Иран могут достигнуть более выгодной договоренности, ослабляя некоторые санкции в обмен на снижение темпов обогащения урана", - говорит он.



Несмотря на все свои недостатки, СВПД имел свои преимущества. Он давал определенные гарантии, без которых Ближний Восток будет гораздо более опасным местом.



Джонатан Маркус - почетный профессор Института стратегии и безопасности Университета Эксетера, Великобритания.

1.12.21 Источник - bbc.com

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