Ельдар Абдразаков возглавил казахстанский ForteBank

11:18 01.12.2021

Совет директоров ForteBank принял решение о назначении Ельдара Абдразакова, основателя и руководителя Группы компаний "Centras", Председателем Совета директоров с 1 декабря 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Ельдар сменил на этом посту Марлена Мирзабекова, который руководил Советом директоров с 2019 года.



Назначение связано с дальнейшим совершенствованием эффективной работы Совета директоров по стратегическому управлению и намерениями Ельдара Абдразакова по вхождению в капитал ForteBank. Такое участие со стороны нового Председателя Совета директоров ForteBank будет способствовать дальнейшему росту капитализации и устойчивому развитию финансового института.



Последние три года я был вовлечен в работу Совета директоров. Банк придерживается самых высоких стандартов качества и обладает большим потенциалом роста. Для нас это интересная инвестиция. Мы планируем инвестировать до 10% акций банка. Я благодарен главному акционеру Булату Утемуратову за приглашение и возможность участия в успешном развитии ForteBank.

Ельдар Абдразаков



Дана Тургынбай