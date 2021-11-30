Д.Ашимбаев: Семь столпов государственности Назарбаева – это прощальный наказ

12:20 01.12.2021 Марсель Хамитов, ia-centr.ru, 28 ноября



Казахстанские и зарубежные политологи назвали решение Назарбаева об уходе с поста председателя партии Nur Otan чуть ли не самым ярким политическим событием за последнее время в государстве. Без конспирологических теорий обсуждение данного события также не обошлось. К примеру, многие уверены, что после съезда партии Nur Otan, на котором, собственно, и состоится официальная передача полномочий Касым-Жомарту Токаеву, будет принято еще одно важное решение: пост первого зампреда партии займет Назарбаев. А Бауыржан Байбек, который сегодня занимает это кресло, вернется в исполнительную власть – на должность первого вице-премьера или премьер-министра с последующим прицелом на пост главы государства. Насколько обоснованы такие предположения?

Продолжение беседы Ia-centr.ru с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ.

– По поводу двоевластия. Байбек, комментируя это решение, заявил, что это "четкий сигнал, который опровергает всякие инсинуации и различные конспирологические теории о двоевластии". Двусмысленное высказывание. Получается так, что все эти два года двоевластие все же было?

– Я бы не сказал, что именно двоевластие. Двоевластие - это все-таки личностный конфликт между двумя источниками власти. Все понимали, что если Назарбаев уйдет с поста президента, то он при этом не уйдет из политической жизни совсем. Он в ней останется. Но это надо было оформить так, чтобы не было противоречий с Конституцией. А, во-вторых, фактор Назарбаева, как я уже говорил, это фактор политической, экономической и, прежде всего, межнациональной стабильности. Эта тема достаточно болезненная. Но пока Назарбаев был и главой государства, и Лидером нации ни у кого вопросов по этому поводу не возникало. И надо было дождаться пока Токаев заработает авторитет и в этой сфере. Потому что различные социологические и экспертные оценки, предшествующие транзиту, показывали, что люди опасались прихода к власти националистов. Токаев же доказал, что он не является ни "пещерным националистом", ни рьяным интернационалистом. Он продолжает курс Назарбаева как по казахскому дискурсу, так и по казахстанскому дискурсу. И когда стало окончательно ясно, что для Токаева эти идеалы более чем принципиально важны, когда в этом убедился и Назарбаев, и население поняло, что при Токаеве изменений в национальной политике не будет, Елбасы стал передавать своему преемнику и оставшиеся у него рычаги. То есть он дал новому президенту время для того, чтобы наработать авторитет в одной из самых значимых и болезненных сфер нашего общества.

Ну и понятно, что пока Назарбаев был председателем правящей партии, многие могли воспринимать работу партии, как реализацию политики Елбасы, а не действующего президента. И вот, чтобы этого не было, был сделан этот шаг, который снял все противоречия. И политическая элита страны стала более цельной командой.

Одним словом, модель преемственности может была выбрана не самая идеальная, но оказавшаяся вполне эффективной. То есть Назарбаев своим авторитетом поддержал Токаева, а Токаев за эти два года наработал свой авторитет. У него до этого был авторитет спикера, дипломата, бывшего премьера, но авторитет президента – это совсем другое. И Токаев в этой системе себя полностью реализовал. И Назарбаев с одной стороны, и население – с другой, перестали его воспринимать, как президента временного. Поэтому, я думаю, что сейчас и партия Nur Otan сможет занять более активную позицию по многим вопросам. И все от этого только выиграют.

– Окончательная передача поста председателя партии Nur Otan от Назарбаева к Токаеву пройдет на съезде партии, дата проведения которого пока не обозначена. Но уже появляются версии, что на съезде на должность первого зампреда партии будет предложено назначить Назарбаева. В связи с этим возникает вопрос, а куда пойдет Байбек? Опять же есть предположения, что Байбек станет либо первым вице-премьером, либо премьер-министром, а затем и кандидатом в президенты. И что якобы транзит власти на самом деле заключается в передаче власти от Назарбаева к Байбеку, а Токаев – промежуточное звено. Есть ли в этих "теориях заговора" рациональное зерно?

– Нет. Если бы Назарбаев хотел передать власть Байбеку, Дариге Назарбаевой, Тимуру Кулибаеву или кому-либо еще, он мог спокойно это сделать два года назад.

– Но ведь вы сами говорили, что прими Назарбаев такое решение, он бы обкатал человека на различных постах. Не является ли акимство Байбека и зампредство в Nur Otan той самой обкаткой?

– Токаев два года проходил обкатку в качестве президента. Какой смысл сейчас, когда элита смирилась с Токаевым и поверила в него, менять его на кого-то другого? Понятно, что когда-нибудь Байбек может баллотироваться в президенты.

Я не исключаю такой возможности. Но сейчас, после проведения съезда (а съезд может быть проведен достаточно оперативно - к примеру, в режиме онлайн, потому что есть и карантинные ограничения, и приближаются праздничные мероприятия по случаю юбилея Независимости), думаю все станет окончательно ясно. Я считаю, что все эти вопросы уже давно решены, просто власть выдерживает, как она любит, некую драматическую паузу. Думаю, что Назарбаев не станет занимать пост первого зампреда партии.

Вполне возможно, что Байбек останется в этом качестве, поскольку достаточно неплохо себя проявил на этом посту. Может возникнет какая-то другая кандидатура. Эта ситуация, мне кажется, будет отработана по ходу. Но передача поста и председателя в АНК и председателя в Nur Otan, на мой взгляд, говорят о том, что Токаев будет кандидатом и на президентских выборах 2024 года.

К тому же не стоит забывать, что все планы национального развития, принятые в этом году, ориентированы на 2025 год. И логическим лозунгом кампании 24 года будет завершение всех этих планов развития, о которых объявил в этом году Токаев. И поскольку коней на переправе не меняют, Токаев пойдет на следующие выборы.

Тем более, что в его раскрутку, равно как и в раскрутку его авторитета было вложено немало сил. Кроме того, я думаю, что механизмы обратного транзита власти от Токаева к Назарбаеву были заложены на случай возникновения каких-то конфликтов, либо проблем, но передача ключевых постов показала, что эти механизмы уже не потребуются. И Токаев будет следующим президентом. Это, на мой взгляд, вполне очевидно. Еще раз подчеркну: если бы были другие кандидаты, это было бы сделано сразу, не тратя несколько лет на некий промежуточный сценарий. Эти два года не прошли зря и Токаев себя показал, как успешный президент.

– В завершение своего выступления на расширенном заседании политсовета партии Назарбаев презентовал концепцию "Семь столпов государственности". Нет ли здесь аналогии с известным "уложением хана Тауке" – легендарными "жеты жаргы"? Не является ли эта концепция попыткой Назарбаева войти в историю еще и таким способом?

– Жеты жаргы – это не столько духовное завещание, сколько гражданский и уголовный кодекс. Это та правовая модель по которым существовало казахское ханство. А что касается заветов Назарбаева, он дал пять принципов национальной идентичности, пять поручений партии Nur Otan и сформулировал семь столпов государственности. Если говорить вкратце, то это главные идеологемы, которых он всегда придерживался: и согласие, и стабильность, и казахстанский дискурс, и казахский дискурс, и социальная ориентированность, и факторы политического центризма. Я бы не назвал это завещанием, но он в лишний раз продекларировал те принципы и формулы, которым он следовал все эти годы. И он повторил это партии с поста председателя которой он уходит.

– То есть своего рода прощальный наказ?

– Да. Наказ при уходе с очередного поста. Заветы новому политическому руководству страны и непосредственно самой стране. Источник - ia-centr.ru

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