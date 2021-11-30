Итоги Кырголосования. Кандидаты обвиняют власти в создании условий для революции

12:31 01.12.2021

01 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Власти должны признать, что была фальсификация, и отправить в отставку членов и главу ЦИК. С таким заявлением сегодня на митинге у здания Центризбиркома выступила кандидат от партии "Ата Мекен" Клара Сооронкулова.



Она отметила, что закон требует непрерывности при ручном подсчете бюллетеней.



"Принцип непрерывности не был соблюден. Наблюдателей отправили домой, те пришли на следующий день и тоже не смогли получить протоколы. Это вызывает много сомнений. Прозрачности при пересчете голосов не было. Еще больше сомнений вызывают попытки властей: то система дает сбой, то еще какие-то разные объяснения ЦИК. Никто из них не может признать, что это были обыкновенный подлог, фальсификация и манипуляция данными", - заявила Клара Сооронкулова.



Если Центризбирком не аннулирует итоги выборов и не проведет повторные, по ее словам, это создаст революционную ситуацию.



"Вы знаете, что в регионах проходят митинги сторонников кандидатов, выдвинувшихся по одномандатным округам. Я не хочу, чтобы была революция. Но, если она опять произойдет, Кыргызстан не встанет на ноги. ЦИК и власти своими незаконными и преступными действиями создают условия для революции", - заключила политик.



В Кыргызстане прошли выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. По предварительным данным Центризбиркома, пятипроцентный порог преодолели шесть партий. Также есть предварительная информация, кто победил в одномандатных округах. Сейчас ведется ручной подсчет голосов.