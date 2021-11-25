 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 30.11.2021
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Le Figaro: Число жертв Covid-19 в Европе составило более 1,5 млн человек
12:58 01.12.2021

25 ноября 2021 г.
Корреспондент | Le Figaro
Число жертв Covid-19 в Европе составило более 1,5 млн человек
(...) "C начала пандемии в Европе, где несколько стран восстанавливают ограничения для того, чтобы сдержать рекордное число заражений, по подсчету AFP, сделанному на основе официальных данных на четверг, 10:00 по Гринвичу, Covid-19 стал причиной смерти более 1,5 млн человек. В Европейском регионе (52 страны и территории от Атлантического побережья до Азербайджана и России) с момента первой смерти на континенте в феврале 2020 года официально зарегистрировано примерно 1500105 смертей. С середины июля в этой зоне, снова ставшей эпицентром пандемии, растет число новых смертей (4210 в день в среднем за последние семь дней, + 1% за неделю)", - пишет Le Figaro.

"Эта сводка, в которой учтены случаи смерти, зарегистрированные национальными органами здравоохранения, представляет только часть смертей, действительно связанных с коронавирусом. По оценкам ВОЗ, с учетом избыточной смертности, прямо или косвенно связанной с Covid-19, количество жертв пандемии может быть в два-три раза выше, чем официально зарегистрированное", - отмечает издание.

(...) "Однако в сравнении темпы развития двух волн заметно различаются. С 18 по 24 ноября при числе смертей примерно 29 500 человек, за период с середины июля число новых смертей на континенте увеличилось в 4 раза, то есть за 20 недель. В прошлом году потребовалось всего 5 недель, чтобы с перейти от 7 000 до 30 000 смертей в неделю. В настоящее время наиболее пострадавшей страной является Россия, где ежедневно регистрируется почти 30% новых смертей на континенте, в среднем 1246 смертей в день. По официальным данным, которые сами власти считают в значительной степени недооцененными, страна понесла самые большие людские потери, общее число умерших достигло 269 057. По данным национального статистического агентства Росстат, у которого более широкое определение смертей от Covid, общее число умерших в России на конец сентября составило почти 450 000 человек", - указывает автор статьи.

"Великобритания (144 286 смертей) и Италия (133 415 смертей) следуют за Россией с наибольшим общим числом умерших. (...) В начале ноября ВОЗ для борьбы против пандемии призвала продолжить вакцинацию, массово использовать маски и применять меры социального дистанцирования. Организация опасается, что к весне в регионе погибнет еще 700 000 человек", - резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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