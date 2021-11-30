"Лазги - танец Души и Любви". Саида Мирзиеева фестивалит на Expo в Дубае (фото)

15:04 01.12.2021

Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева выложила на своей странице в соцсетях фото с семьей во время посещения международной выставки Expo 2020 Dubai в ОАЭ.



На фото Саида запечатлена вместе с супругом, ташкентским предпринимателем Ойбеком Турсуновым, дочерью и своим младшим братом - сыном Шавката Мирзиеева - Алишером.



Ранее сообщалось, что Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, заместителем председателя Совета которого является Саида Мирзиеева, 27 ноября представил в Дубае на Expo 2020 балетную постановку "Лазги - танец Души и Любви" в исполнении балетной труппы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. Хореографом выступил немецкий специалист Раймондо Ребек.



Отцом Ойбека Турсунова является Батыр Турсунов- бывший работник КГБ СССР, после независимости Узбекистана стал одним из влиятельнейших силовиков страны, работал в руководстве МВД Узбекистана, Службы национальной безопасности Узбекистана, затем в Службе государственной безопасности Узбекистана, сейчас работает в руководстве Национальной гвардии Узбекистана.



Ойбек Турсунов впервые появился на публике на избирательном участке вместе с президентской семьей в день президентских выборов 4 декабря 2016 года. Занимается бизнесом, известно, что у него есть собственная компания Promadik Invest, также ему принадлежит самый большой пакет акций коммерческого банка Kapitalbank.



Дружит с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, тесно общается с королевской семьей Объединенных Арабских Эмиратов.