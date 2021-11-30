Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету в честь борцов с коронавирусом (фото)

15:10 01.12.2021

Нацбанк выпустил коллекционную монету в честь борцов с коронавирусом



Руслан ХАРИЗОВ



С 1 декабря 2021 года Национальный банк вводит в обращение коллекционную монету "Содружеству Независимых Государств - 30 лет" серии "Исторические события", а также в знак благодарности работникам здравоохранения, правоохранительных органов, волонтерам и всем тем, кто трудится для преодоления пандемии COVID-19 коллекционную монету "Спасибо за жизнь!". Об этом сообщили в ведомстве.



По его данным, основным сюжетом лицевой стороны серебряной монеты "Содружеству Независимых Государств - 30 лет" является изображение эмблемы СНГ. В нижней части указан ее номинал - "10 сомов".



Тираж - 1 тысяча экземпляров. Цена продажи - 3 тысячи 890 сомов.



Основным сюжетом лицевой стороны медно-никелевой коллекционной монеты "Спасибо за жизнь!" являются изображения представителей различных профессий и волонтера, которые с угрозой для жизни самоотверженно противостоят пандемии коронавируса. В верхней части монеты размещено стилизованное изображение росы и восхода солнца, символизирующих пробуждающуюся природу, рассвет и новую жизнь.



Тираж - 3 тысячи экземпляров. Цена продажи - 880 сомов.



Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр, к серебряным монетам прилагается сертификата качества.