Что погубило СССР: Запад или пустые прилавки?

15:18 01.12.2021 Спустя 30 лет однозначного ответа на этот вопрос нет



Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев

Андрей Коряковцев

Вадим Трухачев

Дмитрий Галкин



В декабре 1991 года произошло крушение Советского Союза. Споры о том, почему Союз распался, не утихают до сих пор. Кто-то винит Запад, другие КПСС, третьи - стремление национальных республик к большей самостоятельности.



По этому случаю бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов дал большое интервью. По его мнению, распад СССР произошел не из-за внешней политики, а из-за экономических проблем внутри страны.



Несмотря на популярность первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, он потерял народную поддержку из-за социально-экономической политики и пустых прилавков, сказал Иванов "Коммерсанту".



Так ли это? А как же вырождение элит, вмешательство Запада и другие часто указываемые причины?



- Не существует одной причины распада СССР, - уверен философ, социолог, доцент кафедры философии, социологии и культурологии Уральского гос. педагогического университета Андрей Коряковцев.



- Существует иерархия причин и все они стали "сработали" только по причине взаимодействия друг с другом. Скажем, низкий уровень потребления, бедность, имели место и до войны, но это не стало причиной распада Советского государства, наоборот, оно выстояло и победило мощного противника.



К экономическим факторам середины 80- нач. 90-х годов, очевидно, присоединились культурные и социально-политические.



Во-вторых, сами экономические причины по разному проявлялись в разных слоях советского общества. Скажем, одно дело - экономические трудности социальных низов аграрной глубинки, совсем другое - экономические трудности промышленной администрации, сталкивающейся постоянно с дефицитом ресурсов и необходимостью их "выбивать".



"СП": - А какая здесь роль Горбачева?



- Если под экономическими трудностями понимать не только пустые прилавки, то они возникли отнюдь не при Горбачеве. Пустые прилавки стали следствием тех кризисных тенденций, которые разворачивались в советской экономике в скрытом виде всю вторую половину 20 века. В середине 80-х годов экономический и социальный кризис советского общества только вышел наружу.



Объявленная Горбачевым политика была воспринята обществом как попытка спасения - этим объясняется массовая поддержка Горбачева в первые годы его правления. А всеобщее разочарование в нем связано как с неэффективностью предпринятых Горбачевым шагов, так и с распространением в общественном сознании либеральных и консервативных иллюзий при отсутствии практической левой, низовой, альтернативы.



"СП": - Рост популярности республиканских лидеров был вызван именно падением популярности Горбачева или это их заслуга?



- В обществе отсутствовал революционный класс, поэтому все дело решала борьба между группировками номенклатуры.



"СП": - По словам Иванова, фактически не было сформулировано четкого плана перехода от стопроцентной централизованной советской экономики к рыночной. Произошел стихийный обвал, который привел к тому, к чему привел. Так ли это? Это некомпетентность или предательство?



- Никакого перехода от "стопроцентной централизованной советской экономики к рыночной" не было. Был переход от одной модели экономики к другой. Мы знаем, чем это закончилось. Это не некомпетентность и не предательство. Таков исторический горизонт восприятия общественных проблем господствующим классом.



Редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев согласен, что распад Союза был вызван в большей степени внутренними причинами, нежели внешними.



- Козни Запада, конечно, имели место быть, но прежде всего к трагедии 30-летней давности привело разложение партийной номенклатуры КПСС, из-за которого наверху оказались люди, типа Горбачева или Ельцина. И провал социально-экономической политики, а также пустые прилавки, о которых говорит Иванов, следствие их элементарной некомпетентности.



Не было такого плана - за исключением дружбы с Западом любой ценой - и во внешней политике. Мудрый президент Ким Ир Сен во время визита министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе в Пхеньян в 1986 году говорил ему, что поддерживает советские внешнеполитические инициативы. Ким счел, что Горбачев затеял некую хитрую игру против мирового империализма: "У нас есть пословица - надо идти в логово тигра, чтобы добить тигрят". А игры никакой не было, Шеварднадзе вообще вряд ли понял, о чем идет речь.



Горбачев просто бросился в объятья лидеров "цивилизованного мира", по фотографиям видно, как ему с Раисой Максимовной нравилось позировать на фото с тем же Рональдом Рейганом или Маргарет Тэтчер. Ставропольский парень стал частью мировой элиты! Ну и закончилось это дело капитуляцией и развалом страны. Кстати сказать, и Шеварднадзе, и многолетний работник МИДа Иванов, занимавший при нем высокие посты, были видными проводниками перестроечного курса. И несут свою часть ответственности за исчезновение с карты мира нашей великой Родины.



- Безусловно, экономические факторы предопределили и поражение СССР в холодной войне, и рост социального недовольства, который заставил руководство КПСС решиться на экономические реформы, - считает политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.



- Но, мне кажется, что СССР все равно устоял бы и сумел бы преодолеть внутренний кризис, если бы не сильнейший идеологический кризис и нежелание советской элиты скинуть с себя те ограничения на личное обогащение, которые накладывало советское социально-политическое устройство.



К концу 80-х значительная часть советских граждан не верила в преимущества социалистической системы перед капитализмом, а большинство советских хозяйственных руководителей и даже некоторая часть политических деятелей хотели жить так, как живут состоятельные люди в странах западного сообщества.



Не будем забывать, что ни один руководитель крупного советского предприятия не мог даже мечтать о том образе жизни, который ведут сегодня высокопоставленные сотрудники банков и корпораций. Советская экономическая (и отчасти политическая) элита хотела жить лучше, и она этого добилась ценой разрушения советского государства.



"СП": - Как появился дефицит всего вся?



- Если у вас возникает частный сектор, в который перетекают, в том числе благодаря коррупционным схемам, государственные ресурсы, то в государственных магазинах неизбежно появятся пустые полки. Зато на черном рынке и в частных магазинах будут любые товары, продающиеся по спекулятивным ценам, а потому недоступные подавляющему большинству населения. Это совершенно естественный процесс и для того, чтобы его запустить, не требуется никакого заговора.



Вина Горбачева заключается в том, что проводившиеся им экономические реформы были направлены не на разрешение экономических противоречий, а на создание более благоприятных условий для деятельности экономической элиты, на поддержку которой он пытался опереться в борьбе со своими политическими противниками.



Но, в конце концов, экономическая элита перешла на сторону руководителей союзных республик, которые сумели пообещать ей большую свободу действий, чем Горбачев, стремившийся сохранить хотя бы в усеченном виде советскую социально-экономическую систему.



"СП": - Кстати о популярности Горбачева. Как люди относились к нему и его реформам в реальности?



- Горбачев был очень популярен вплоть до начала экономического спада в 1989 г. Нужно сказать, что экономический кризис в СССР был обусловлен не только внутренними причинами, но и внешнеэкономическими трудностями, в том числе резким падением цен на нефть в условиях глобальной рецессии. Как известно, руководители многих стран столкнулись тогда с политическими трудностями.



Например, президент США Джордж Буш-старший в 1992 г. не смог переизбраться на второй срок, проиграв Биллу Клинтону, который обещал быстро исправить ситуацию в американской экономике.



У Горбачева появилось сразу множество политических соперников, практически все руководители союзных республик стали обещать, что жизнь сразу же улучшиться, как только они смогут избавиться от контроля со стороны руководства СССР, на которое они сваливали всю ответственность за падение экономики. Подобная риторика, как известно, пользовалась у советских граждан столь же большой поддержкой, как риторика Клинтона у американских.



"СП": - Говорят, проблемой Горбачева было отсутствие плана перехода к "рынку"…



- Нужно учитывать реальную политическую ситуацию того времени. Горбачеву пришлось преодолевать сопротивление сразу нескольких группировок в советской политической элите, каждая из которых обладала собственными представлениями о том, как нужно преодолевать экономические трудности. Если бы у Горбачева был какой-то четко разработанный план реформы, то все его политические противники объединились бы против него.



А так каждый полагал, что ему, в конце концов, удастся добиться реализации собственных предложений. Горбачев смог некоторое время удерживать власть, балансируя между различными группами элиты, но своими непоследовательными и противоречивыми действиями в экономической сфере, он усиливал кризисные процессы, которые, в конце концов, привели к развалу советской экономической системы. Источник - СвободнаяПресса

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