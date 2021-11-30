Мир подсчитывает первые убытки от "Омикрона"

15:20 01.12.2021

Новый вариант коронавируса уже навредил экономике



Алексей Калмыков

Би-би-си



Из-за "Омикрона" под угрозой рождественский сезон необузданного потребления - основы западной экономики



Мир почти ничего не знает о новом варианте коронавируса, а "Омикрон" уже нанес непоправимый ущерб благосостоянию людей во всем мире. Он лишил их уверенности в том, что самое страшное позади, и тем самым притормозил выход из масштабного экономического кризиса после двух лет пандемии коронавируса.



Восстановление после коронакризиса наткнулось на преграду, и дальнейшие новости о варианте "Омикрон" не отменят этого ущерба, а лишь определят его масштаб. Даже если завтра те же власти и ученые, что забили тревогу, протрубят отбой и объявят, что тревога была учебной, напуганные и осторожные не поверят.



Пока напрямую пострадали только туристическая отрасль и пассажирские авиаперевозки, но косвенный ущерб уже налицо.



"Омикрон": повода для паники пока нет

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"Омикрон" сорвал планы возвращения работников в офисы в крупных финансовых центрах вроде Лондона, что скажется на их экономике - траты на транспорт, в магазинах и кафе в центре снова рухнут. Что очень некстати в горячий предрождественский сезон, поскольку именно на потребление приходится львиная часть экономического роста в развитых странах.



Под угрозой оказались международные конференции и даже февральская зимняя Олимпиада в Пекине.



Потребление сдерживается не только государственными ограничениями, но и по личной инициативе. Напуганные неизвестным вариантом вируса люди отменяют праздники и отпуск, не ходят в рестораны, театр и кино.



"Омикрон": пустая паника или реальная угроза?



Главный удар "Омикрон" нанес по фундаменту восстановления мировой экономики - он лишил мир определенности. Даже если страх перед новым вариантом коронавируса окажется преувеличенным, дело сделано: вера в то, что пандемия позади, пошатнулась.



Что это было?



Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.



Неопределенность - главный враг экономического роста - вернулась в одночасье и обрушила мировые рынки финансовых инструментов и сырья. И пусть они быстро скорректировали излишне эмоциональную первоначальную реакцию, окончательный ущерб еще не подсчитан. Поскольку неопределенность подрывает не только потребление, но и другие важнейшие составляющие экономического роста: инвестиции, торговлю и занятость.



О чем поспешил напомнить в американском сенате обычно избегающий поспешных заявлений Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы - центробанка США, определяющего стоимость денег в мире.



"Рост числа заражений Covid-19 и появление нового варианта несут риски для занятости и экономической активности, а также вносят неопределенность в прогнозирование инфляции. Рост озабоченности населения по поводу вируса может обернуться нежеланием возвращаться из дома на прежние рабочие места, что способно затормозить восстановление рынка труда и усугубить перебои с поставками сырья и комплектующих", - сказал он.



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Экономисты надеются, что власти и граждане в крупных экономиках давно приспособились к жизни с вирусом, а появление нового варианта лишь ускорит вакцинацию и приблизит окончание пандемии. Многие европейские страны успели вернуться почти что к прежней жизни, и у них в запасе арсенал мягких санитарных мер, который может оказаться достаточным буфером и предотвратить переход к жестким ограничениям.



Так, в ответ на "Омикрон" Англия ускорила раздачу третьих доз вакцины и вернула обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте. Однако не стала вводить план "Б" - работу из дома и маски в ресторанах и кафе, а о полноценном локдауне даже не заикается.



Избежать паралича прошлой зимы обещает и Джо Байден, президент крупнейшей мировой экономики - США.



"Новый вариант вируса - повод для беспокойства, но не для паники. Сегодня у нас больше инструментов для борьбы с ним, чем когда бы то ни было, - сказал он. - Этой зимой мы будем бороться с ковидом не локдаунами и запретами, а вакцинацией, ревакцинацией, тестированием и другими мерами".



До того, как станет ясно, выдержат ли обещания и намерения политиков новое испытание вирусом, невозможно предсказать экономический ущерб от "Омикрона". Сначала должен проясниться ущерб эпидемиологический и ответ на него со стороны властей. На это уйдут недели, а следовательно, неопределенность будет сдерживать деловую активность и потребление по меньшей мере до начала следующего года.



Экономисты не спешат с оценками на этом самом начальном этапе распространения нового варианта вируса. Международное рейтинговое агентство Moody"s, например, назвало "Омикрон" преградой на пути восстановления мировой экономики, однако оставило прогноз ее роста на следующий год без изменений.



Лишь некоторые готовы делать ставки уже сейчас. Goldman Sachs расписал четыре варианта развития ситуации, в худшем из которых масштабная новая волна пандемии в первые три месяца 2022 года сократит рост мировой экономики вдвое по сравнению с прежними оценками. Однако даже в этом случае в целом за год экономика вырастет на 4,2%, что всего на 0,4 процентного пункта меньше предыдущего прогноза, цитирует аналитическую записку американского банка агентство Bloomberg.



Но есть и хорошие новости - новый локдаун или даже его призрак охладит инфляцию, разогретую резким выходом из кризиса и перебоями в поставках всего всем на фоне тотального дефицита сырья и комплектующих во всем мире.



Мировой энергетический кризис углубляется. Сначала не хватало газа, а теперь еще и нефти



Цены растут вслед за увеличением спроса и зарплат. Торможение потребления и найма снижает это давление.



А значит, центробанки смогут еще некоторое время не сворачивать ультрамягкую кредитную политику, а власти - кризисную господдержку экономики. Это сделает выход из кризиса более плавным и менее болезненным, однако увеличенный срок вывода экономики из искусственной комы чреват и затяжным восстановлением, и серьезными шрамами.