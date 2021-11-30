В ход пошел газ. Разгон протестующих в южно-узбекской Кашкадарье

15:22 01.12.2021

На юге Узбекистана силовики разогнали протестующих "газовыми баллончиками"



CentralAsia (UZ) - 27 ноября в соцсетях распространилось видео, как в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана силовики в "черных масках" "использовали газ" против протестующих людей. В этот день группа водителей перекрыла дорогу, по которой передвигался автобус УВД и потребовала вернуть документы, отобранные "незаконно".



При этом группа людей в "черных масках" "атаковала" машины протестующих водителей дубинками.



На фоне протестов населения Кашкадарьинскую область посетил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов.



Бабаджанов посетил Кашкадарью 28 ноября, уволил ряд чиновников и наложил дисциплинарные взыскания на 33 сотрудников.



Жители области убеждены, что чиновники были наказаны в связи с последними событиями в Чиракчинском районе.



В видео, опубликованном 27 ноября в социальных сетях, утверждается, что люди в черных масках "использовали газ" против толпы.



На видео показано, как двое мужчин в "черных масках" и в черной форме ДПС, приближаются к толпе протестующих. Оба сотрудника в "черных масках" держат в правой руке дубинки и в левой газовые баллончики, длиной около 10-15 см.



На видео также показано, как один из силовиков применяет газовый баллон против людей. При использовании баллона слышен тот же звук, что и при разбрызгивании газа. Этот звук был дважды слышен на видео, и из этого следует, что газовые баллоны использовались дважды.



На видео показано, как все люди, кашляют одновременно, большинство из них прикрывают рот одеждой, а женщина, что постарше, присела. Слышно, как люди говорят, "бабушке стало плохо из-за баллона с газом", "вызовите скорую", "неужели нужно было травить людей баллоном с газом".



На видео один из молодых людей вызывает скорую помощь.



В тот же день, вскоре после этого инцидента, была опубликована видеозапись другого инцидента в Чиракчи.



На видео была запечатлена группа людей, блокирующих автобуса УВД.



На видео видно, как офицер ДРС "прячется" внутри автобуса, и толпа препятствует движению автобуса.



После того, как инцидент широко обсуждался в СМИ и действия людей "в черных масках" было осуждено пользователями, 28 ноября и 29 ноября Кашкадарьинское областное управление внутренних дел выступило с двумя заявлениями.



"Когда автомобиль Lacetti был остановлен сотрудниками ДПС на внутренней трассе, проходящей через махаллинский сход граждан "Коммуна" в Чиракчинском районе, водитель запер окна и двери автомобиля, не соблюдая требования закона, и направил автомобиль на представителей местной власти, стоявшим перед ним. При этом водитель скрылся с места происшествия, несмотря на применение специальных средств и мер по его остановке. По факту неповиновения водителя ведется расследование на основании заявления сотрудника ГИБДД ", - говорится в сообщении ведомства.



На следующий день Кашкадарью посетил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов.



Согласно официальным источникам, рабочая группа МВД во главе с Бабаджановым провела совещание "с целью пресечения преступности в Кашкадарье и дальнейшего ускорения работы в этой сфере, а также оказания практической помощи правоохранительным органам".



"Собрание наложило дисциплинарные взыскания на 33 руководителей и сотрудников, допустивших серьезные недостатки в работе, 3 сотрудника были уволены из органов внутренних дел, 11 сняты с занимаемых должностей", - сообщает Nasafnews.



Как сообщает Nasafnews, уволены начальник управления безопасности дорожного движения УВД Кашкадарьинской области и начальник патрульно-постовой службы и управления общественного порядка.



Руководитель пресс-службы МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что увольнения и дисциплинарные меры в Кашкадарье не имеют ничего общего с событиями в Чиракчи.



При этом Гиясов пока не прокомментировал утверждения о том, что сотрудники милиции "применили газ" против населения.



"Ситуация изучается, информация будет предоставлена после правовой экспертизы", - сказал Гиясов.



Новоназначенный глава Кашкадарьинской области Муроджон Азимов отреагировал на происшествие с водителем в Чиракчи и призвал милицию вести себя спокойно и цивилизованно.



По данным узбекоязычного издания "Даре", Муроджон Азимов сделал это заявление на встрече 29 ноября, представляя нового начальника Управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана Азиза Садирова:



"Мы видели это вчера в социальных сетях. Офицер УВД бьет дубинкой по машине граждан. Что это? Сотрудник правоохранительных органов должен быть уравновешенным, спокойным и цивилизованным. Даже если водитель виновен, сотрудник должен действовать головой".