Глава МИД Британии Лиза Трасс залезла в танк в Эстонии. Пугать Путина, - The Telegraph

16:49 01.12.2021 The Telegraph (Великобритания): Лиз Трасс демонстрирует Владимиру Путину характер "железной леди"

Глава британского МИД Трасс проехалась на танке недалеко от российской границы



Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке по полигону во время посещения Эстонии. Как пишет The Telegraph, дипломат таким образом захотела вызвать ассоциацию с Маргарет Тэтчер. Фотосессия призвана предупредить Путина, что Великобритания серьезно относится к защите Украины, говорится в статье. Читатели издания иронизируют в комментариях: Кремль, должно быть, дрожит от страха.

Поездка новой главы МИД Великобритании Элизабет Трасс на танке указывает на лидерские амбиции, сближающие ее с "железной леди" Маргарет Тэтчер



Тони Дайвер (Tony Diver)



Это было позирование перед прессой с удачным ракурсом, призванным дать понять Владимиру Путину, что Великобритания серьезно относится к защите Украины от агрессии на ее восточной границе.







Но вид Лиз Трасс (Liz Truss), проезжавшей во вторник в танке "Челленджер 2" (Challenger 2) в эстонском городе Тапа, напомнил о противодействии Запада другому российскому лидеру - Михаилу Горбачеву.



35 лет назад тогдашний премьер-министр Маргарет Тэтчер, политическая героиня министерства иностранных дел, была сфотографирована проезжавшей в аналогичной позе в более ранней модификации того же танка на полигоне НАТО близ западногерманского города Фаллингбостель.



Одетая в макинтош, шарф и защитные очки, миссис Тэтчер произвела из танка выстрел 6-фунтовым учебным снарядом с помощью системы лазерного наведения. Позже она заявила, что ей "это понравилось". На следующий день издание "Дейли Телеграф" (The Daily Telegraph) написало, что в этом наряде она была похожа на "нечто среднее между Айседорой Дункан и Лоуренсом Аравийским".



Во вторник Элизабет Трасс, одетая в пальто и бронежилет, защищающий от температуры - 6°C, которую прозвали "министром Инстаграма", позировала в своем танке под флагом Соединенного Королевства и знаменем Королевского танкового полка.



В отличие от Маргарет Тэтчер, министр иностранных дел из оружия танка не стреляла. Но она использовала этот визит для встречи с некоторыми из 800 британских военнослужащих, дислоцированных на базе расширенного передового присутствия НАТО, расположенной примерно в 100 километрах от столицы Эстонии Таллина и менее чем в 160 километрах к западу от российской границы.



Эта база и еще три подобные ей, расположенные в Латвии, Литве и Польше, были созданы альянсом после аннексии Крыма Россией в 2014 году в качестве сил и средств военного сдерживания расположенных по ту сторону границы войск Владимира Путина.



По словам источника в правительстве, г-жа Трасс "хотела увидеть наши войска на передовом рубеже НАТО, понять, как они тренируются и готовятся к агрессии, а также поблагодарить их за работу, которую они выполняют для защиты восточного фланга альянса".



С тех пор политические лидеры используют их, как это сделала Маргарет Тэтчер, чтобы дать понять Кремлю, что защита расположенных в регионе демократий от российского влияния остается для Великобритании политическим приоритетом.



В декабре 2019 года во время предрождественского визита Борис Джонсон, только что победивший на выборах, посетил базу, чтобы подать индейку и йоркширские пудинги военнослужащим Королевского гусарского полка (бронетанкового полка).



По результатам опроса членов консервативной партии, проведенного во вторник блогом "Консерватив Хоум" (Conservative Home), Элизабет Трасс остается самым популярным министром, и итоговый рейтинг удовлетворенности ее деятельностью составил 82,3%.



Ее визит в страны Балтии продолжился, когда она присоединилась к министрам иностранных дел других стран НАТО, приехавшим на саммит в столицу Латвии Ригу.



Она заявила, что НАТО не провоцирует Россию на военные действия на Украине, и любая агрессия со стороны Владимира Путина была бы "стратегической ошибкой".



Г-жа Трасс опровергла заявления о том, что сосредоточение российских войск на границе с Украиной было ответом на провокацию стран НАТО, и пообещала "оказать поддержку нашим дружественным демократическим странам" в борьбе против "злонамеренной" деятельности в регионе.



"Мы уже видели этот кремлевский сценарий и раньше, когда Россия лживо утверждала, что ее незаконная аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО", - заявила она.



"НАТО - это альянс, созданный по принципу обороны, а не провокации. Любое заявление о том, что НАТО провоцирует русских, безусловно, является ложным".



Она предостерегла Владимира Путина от "действий, направленных на подрыв свободы и демократии в странах, являющихся нашими партнерами", вторгаясь на Украину, заявив, что это было бы "стратегической ошибкой".

"Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, чтобы обеспечить их безопасность и укрепить их экономическую устойчивость", - заявила она.



В Министерстве иностранных дел и международного развития заявили, что Элизабет Трасс воспользуется саммитом в Риге, чтобы призвать альянс выступить единым фронтом в противостоянии Москве, при этом оставляя открытыми каналы связи с Кремлем.



Украина не является членом НАТО, и в альянсе ранее заявляли, что в случае вторжения Путина не будут предпринимать военного вмешательства.



Во вторник глава МИ-6 Ричард Мур (Richard Moore) заявил, что Россия представляет "серьезную угрозу" для Великобритании.



"Время от времени у нас возникают своего рода кризисы вокруг Украины, поскольку мы беспокоимся по поводу сосредоточения войск и по поводу того, каковы могут быть намерения президента Путина.

За этим нужно очень внимательно следить, и необходимо очень осторожно дать русским понять, какую цену им придется заплатить в случае вторжения, как это было в 2014 году", - сказал он в интервью "Би-би-си" (BBC).



Комментарии читателей:



Graham Cove



Прошло 35 лет, а танк тот же самый!



Да, я знаю, что все эксперты здесь скажут, что он был модернизирован, изрядно обновлен и т. д., Но если сравнить это с тем, что есть у Путина, становится страшно.



Earnest Troglodyte



Не смешите меня, Путину пришлось бы спросить, кто это такая мисс Трасс, черт возьми. Она вряд ли сравнится с человеком, у которого такое, как у Путина прошлое, история и жесткость и беспощадность.



Christopher Partridge



Не так уж и впечатляет. Диктатор Влад сфоткался бы с обнаженным торсом…



Roy Gardiner



Беда в том, что, похоже, наше оружие по количеству и качеству все больше отстает от российского. Это, во всяком случае, основано на источниках, которые я вижу в интернете. Я действительно считаю, что необходимо увеличить инвестиции в наши вооруженные силы и их технику.



Oliver Fort



Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно



GJWhite



Ой, спорим, у Путина поджилки затряслись.



Adrian Pudsey



Британские войска в Эстонии - это хорошо, а российские воска в России - плохо???



Simon Coulter



Путин в ближайшее время почувствует себя "обязанным ворваться и помочь" этническим русским на Украине, и НАТО вообще ничего не предпримет по этому поводу.



Socra Tease



Это вообще не наша проблема, нам нужно не совать нос не в свое дело.



Если МИ-6 считает, что Россия представляет такую "серьезную угрозу" для Великобритании, то почему это правительство разрешило контролировать весь наш импорт нефти/газа через Европу и Путина? Сплошное очковтирательство, кто-то в правительстве/государственной службе тори хочет потратить деньги налогоплательщиков на какое-то новое военное оружие/оборонный контракт, держу пари.



Edward Fitzgerald



Россия с такой же вероятностью вторгнется на Украину, как Великобритания вновь вступит в ЕС. Для них было бы поставлено на карту слишком многое. Будут введены международные санкции, и они обанкротятся. Запад может найти для себя газ в другом месте. Они не выжили бы, торгуя только с государствами-изгоями, включая Китай. С Путиным тоже было бы покончено, и это вызвало бы еще одну революцию.



Cliff Woods



Она предупреждает Россию?



Кремль, должно быть, дрожит от страха.



Robert Griffiths



Украина должна оставаться "буферным государством", в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск.



S Hope



НАТО не сможет договориться о том, что делать, так что забудьте об этом. Россия будет делать то, что Путин сочтет нужным для укрепления своих позиций.



Michael Oflaherty



Русские должны быть нашими друзьями… если бы мы избавились от американского влияния и их собственных геополитических потребностей… весь европейский континент был бы намного безопаснее и счастливее



David Barbour



Не нападайте на Украину, господин Путин, потому что мы очень рассердимся! (кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?). Источник - ИноСМИ

