Нимруз. Талибы неожиданно атаковали погранзаставы Ирана

17:48 01.12.2021

Талибы захватили несколько КПП на границе с Ираном в результате боев

Aamaj News: на границе Ирана и Афганистана вспыхнули бои между талибами и пограничниками



На ирано-афганской границе в провинции Нимроз вспыхнули бои между представителями движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) и иранскими пограничниками. Об этом сообщает издание Aamaj News, публикуя кадры с места событий.



По данным издания, в результате столкновений талибам удалось захватить несколько иранских КПП на границе. Утверждается, что талибы стянули трофейные американские "Хамви" и другие тяжелые вооружения. Пока Aamaj News - единственные, кто пишет о происходящем, отмечает "Sputnik Афганистан".



Бои между иранскими пограничными войсками и талибами вспыхнули ранее 1 декабря. По предварительным данным, в зону конфликта продолжают стягивать вооружение и людей. Кроме того, утверждается, будто "Талибан" потребовал от жителей приграничных районов покинуть свои дома.