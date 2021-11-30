"Свободные и открытые". МИД России одобрил выборы в Киргизии

18:08 01.12.2021

МИД России сделал заявление о выборах в Кыргызстан



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедшие в КР парламентские выборы.



БИШКЕК, 1 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала парламентские выборы в Кыргызстане.



По ее словам, абсолютное большинство международных наблюдателей, в том числе в составе мониторинговой миссии СНГ, отмечают, что голосование было свободным, открытым и соответствовало национальному законодательству страны.



"Уверены, что результаты волеизъявления народа Кыргызстана будут способствовать укреплению внутренней стабильности, а также демократическому развитию этой страны при верховенстве закона, поступательному росту ее экономики и благосостояния нации", - сказала Захарова.



Она также выразила надежду, что новый состав парламента продолжит курс на стратегическое союзничество с Россией, углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве и наращивание совместных усилий в интересах мира и безопасности в Центральной Азии. Захарова также подчеркнула, что кыргызской стороне была оказана всесторонняя помощь в организации голосования граждан КР на территории России: в 16 регионах открыли 21 избирательный участок, в том числе шесть из них в Москве.

Выборы в Жогорку Кенеш состоялись 28 ноября. Победившие партии разделят между собой 54 мандата. Еще 36 предназначены для победителей в одномандатных избирательных округах. Предварительно в парламент проходят шесть партий.