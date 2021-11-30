 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток. Вспомнила бабушка...
18:22 01.12.2021

Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток

Президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток.

"Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот в Кремле 1 декабря.

Путин отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами.

"Россия заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", - сказал президент РФ.

Также Путин отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные учения НАТО вызывают глубокую озабоченность, поскольку проходят в непосредственной близости у российских границ.

30 ноября Путин также указал, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие. Он напомнил, что страна в состоянии ответить на возможное появление угрожающих Москве ударных комплексов у российских границ.

Источник - Известия
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