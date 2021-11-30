Дахма. Опять стрельба на таджико-киргизской границе

21:11 01.12.2021

Со стороны Таджикистана стреляли, обстановка напряженная



По состоянию на 22:30 обстановка на границе в местности Дахма Баткенского района характеризуется как стабильная, но с элементами напряженности.



БИШКЕК, 1 дек - Sputnik. В местности Дахма Баткенского района Баткенской области вблизи условной линии госграницы неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана, сообщила Погранслужба ГКНБ Кыргызстана.



Отмечается, что стрельбу зафиксировали в 21:15.



"Предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья. С целью выяснения обстоятельств на место незамедлительно прибыли начальники пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана. Они договорились о проведении мероприятий по поиску лиц, причастных к стрельбе", - рассказали в Погранслужбе.



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О произошедшем проинформированы правоохранительные органы и органы местной власти.

Пограничный представитель КР по баткенскому направлению полковник Кыялбек Толонбаев провел телефонные переговоры с пограничным представителем Таджикистана по согдийскому направлению. Они обсудили мероприятия по недопущению провокаций на государственной границе.



По состоянию на 22:30 обстановка на данном участке государственной границы характеризуется как стабильная, но с элементами напряженности, отметили в Погранслужбе.