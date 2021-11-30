В Киеве стартовал УкрМайдан-21. Создан его "координационный совет"

22:18 01.12.2021

Участники акции протеста в центре Киева одобрили "меморандум", который подразумевает "полную перезарузку власти" на Украине.



Сообщается, что митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского, а также руководителя его офиса Андрея Ермака. Кроме того собравшиеся заявили о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.



Как сообщает издание ТАСС, один из организаторов сегодняшней акции Юрий Гудименко заявил о создании координационного совета оппозиции.



После митинга на площади Независимости, протестующие в полном составе, выдвинулись к зданию офиса президента Украины.