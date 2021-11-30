|В Киеве стартовал УкрМайдан-21. Создан его "координационный совет"
22:18 01.12.2021
Участники акции протеста в центре Киева одобрили "меморандум", который подразумевает "полную перезарузку власти" на Украине.
Сообщается, что митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского, а также руководителя его офиса Андрея Ермака. Кроме того собравшиеся заявили о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Как сообщает издание ТАСС, один из организаторов сегодняшней акции Юрий Гудименко заявил о создании координационного совета оппозиции.
После митинга на площади Независимости, протестующие в полном составе, выдвинулись к зданию офиса президента Украины.