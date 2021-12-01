 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кырполитик Текебаев уверяет, что на него напали и избили... 70 злодеев
00:02 02.12.2021

Омурбек Текебаев заявил, что на него было совершено нападение

1 декабря 2021

На политика Омурбека Текебаева было совершено нападение. Об этом он сообщил сам во время прямого эфира адвоката Каната Хасанова.

По словам Хасанова, инцидент произошел днем 1 декабря возле гостиницы Park Hotel по Орозбекова.

"Примерно 70 людей приехали на трех бусиках и избили Омурбека Чиркешовича. Они хотели его забрать и увезти в неизвестном направлении", - сказал адвокат.

Хасанов добавил, что у Текебаева забрали телефон. В связи с чем политик призвал нападавших вернуть смартфон.

"Вернитесь в Park Hotel и отдайте телефон службе безопасности. Там есть семейные фотографии, фотографии с мамой. Вам этот телефон не нужен. Если вернете, то я его куплю у вас. Если вы бандиты, то живите тогда по понятиям - верните телефон", - сказал Текебаев.

Кроме этого, мобильник забрали и у другого человека. На данный момент на месте работает милиция.

Через некоторое время сторонники Текебаева вышли на митинг в ГКНБ. Они требуют найти виновных в нападении на политика.

Член партии "Ата Мекен" Тилек Токтогазиев заявил, что напавшие на Текебаева должны быть наказаны по всей строгости закона. Он обратился к лидерам партий и политическим деятелям с просьбой дать оценку политическим событиям, которые происходят.

Экс-депутат Асия Сасыкбаева сказала, что власть очень хорошо подготовилась к митингу возле ЦИК. "Было много ребят спортивного телосложения и все были в масках, не было видно, кто они. Эти же ребята были замечены на улице Фрунзе. Это провокация власти, иначе быть не может. Нам эти действия напоминают бакиевские времена. Не хотелось бы, но эти времена возвращаются", - заявила она.

Источник - svodka.akipress.org
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