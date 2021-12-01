Иракские выборы открыли путь в неизвестность, - А.Веселов

00:04 02.12.2021

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 01.12.2021 |



Чиновники ООН пребывают в параллельной реальности



30 ноября Независимая высшая избирательная комиссия Ирака объявила окончательные результаты парламентских выборов, которые состоялись 10 октября. Несмотря на активные попытки партий, утративших свои позиции, оспорить итоги, после ручного пересчета изменения коснулись лишь пяти мандатов. Теперь требуется утверждение Федеральным верховным судом, после чего президент Бархам Салех в течение 15 дней обязан созвать заседание парламента, на котором будет избран новый спикер законодательного органа.



23 ноября глава миссии ООН в Ираке Жанин Хеннис-Пласшерт информировала Совет Безопасности посредством видеоконференции из Багдада: "Выборы были в целом мирные, хорошо проведенные, со значительными техническими и процедурными улучшениями. Это существенное достижение, которое властям и партиям Ирака следовало бы публично признать. Для любых других вопросов, включая обвинения в манипулировании, открыты установленные правовые каналы. Но пока, как заявили иракские судебные органы, нет никаких доказательств систематического мошенничества".



Специальный представитель генсека ООН позволила себе даже такое утверждение: "Хотя потерю мест может быть трудно переварить, для любой партии в любой демократии важно изучить причины и извлечь уроки для будущих выборов".



Складывается впечатление, что чиновники ООН пребывают в параллельной реальности. 20 ноября альянс "Фатх", возглавляемый лидером шиитского ополчения Хади аль-Амери, потребовал аннулировать результаты парламентских выборов и официально обратился в Федеральный верховный суд Ирака с требованием дисквалифицировать весь избирательный процесс. 24 ноября Высшая независимая избирательная комиссия Ирака (IHEC) приступила к ручному пересчету бюллетеней на 217 избирательных участках в провинции Нейнава, завершив процедуру верификации на 62 участках в провинции Зи Кар, 94 участках в Мусанне, 31 участке в Неджафе и 184 в Багдаде – и это после получения почти полутора тысяч официальных жалоб.



Оценки, публично высказанные в адрес главы миссии ООН, нечасто встречаются в международной практике. Руководитель "шиитских ополченцев" Фалех аль-Файяд заявил: "Мы видим, что представитель Генерального секретаря ООН в Ираке г-жа Пласшерт вышла за рамки профессиональной роли и стала визитной карточкой на иракской политической арене. Г-н Антониу Гутерриш, нам нужна ваша профессиональная и международная роль в поддержке Ирака". Заметим, это было сказано еще в июле, то есть до проведения выборов.



А несколько дней назад известный политический деятель, бывший премьер-министр и вице-президент Айяд Алляви написал на своей официальной странице в "Твиттере": "Мы еще раз призываем ее прекратить вмешательства во внутренние дела Ирака и надеемся, что она больше не будет нарушать права иракского народа". Политик отметил также, что его обеспокоенность по поводу "недопустимого поведения" руководителя миссии ООН уже доведена до Антониу Гутерриша. Важно отметить, что сам А. Алляви и возглавляемый им "Национальный альянс" в выборах участия не принимали. Отказ был обоснован тем, что "обстановка не подходит для честных и свободных выборов из-за коррупции, незаконного оружия в руках ополченцев, вооруженных групп, политических денег и регионального вмешательства".



Единственной фигурой, которая бурно приветствовала оценки Жанин Хеннис-Пласшерт, является Муктада ас-Садр: он назвал высказывания главы миссии ООН "обнадеживающими" и заявил, что народ Ирака стремится к "правительству национального большинства", намекая на свои 73 места в парламенте. Вместе с тем его движение 17 ноября обвинило проигравшие партии в том, что они препятствуют процессу формирования нового правительства.



Сам Муктада ас-Садр выступил 18 ноября в Неджефе с обращением к партиям, которые потеряли большинство мест в парламенте. Он призвал к роспуску всех военизированных формирований и заявил, что они должны быть подальше от политики и обязаны сдать свое оружие армии. Речь лидера движения также не отличалась сдержанностью, более того, он выдвинул условия: "Если вы собираетесь участвовать в правительстве, вы должны привлечь к ответственности коррупционеров со своей стороны"; он также призвал удалить из политики членов проиранского "народного ополчения" и прекратить вмешательство иностранных государств.



Такие выпады не остались без ответа. Генеральный секретарь "Бригад имама Али аз-Заиди" заявил: "Блоки, возражающие против мошенничества, не проигравшие. У них достаточно доказательств и фактов о нарушениях и манипуляциях". Представитель группировки "Хезболла" Абу Али аль-Аскари отметил: "Мы приветствуем любые предложения о передаче оружия государству во избежание внутренних столкновений", но подчеркнул, что М. ас-Садр должен стать первым, кто начнет сдавать оружие, вместо того чтобы перекладывать ответственность за действия боевиков своих бригад на руководство "ополчения".



Подобные пикировки наглядно показывают, что формирование нового состава парламента покажется легкой прогулкой в сравнении с утверждением Кабинета министров и его главы. При этом вопрос об американском военном присутствии незаметно отошел на второй план.



20 ноября министр обороны США Ллойд Остин в ходе переговоров с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что боевая миссия в арабской стране завершится до конца текущего года, но американские военные остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. Пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби пояснил: "Силы США останутся в Ираке по приглашению правительства Ирака в роли консультантов, помощи и обмена разведданными для поддержки иракских сил безопасности в кампании по разгрому [запрещенного в России] ИГИЛ*".



25 ноября представитель "Катаиб Сейид аш-Шухада" отметил, что "Фронт сопротивления" готовится к действиям "после двенадцати часов вечера 31 декабря 2021 года". Эти часто повторяющиеся угрозы вряд ли повлияют на планы Пентагона об использовании территории Ирака. Иран остается главным противником Вашингтона в регионе, Сирия представляет повышенный интерес, а потому максимум, на что пойдут американцы, – демонстративный вывод с одной или двух баз при последующем "маневре силами и средствами согласно тактической обстановке". Так, в ноябре из Сирии в Ирак проследовали три колонны, в составе которых насчитывалось 40, 70 и даже 270 единиц техники. По данным сирийского информационного агентства SANA, колонны выдвинулись из американской базы в Харраб-эль-Джейр (провинция Хасаке) и проследовали в Ирак через контрольно-пропускной пункт "Эль-Валид". Как передает агентство, безопасность движения автоколонн до границы по сирийской территории обеспечивали военные вертолеты США, а на земле – формирования курдского альянса "Силы демократической Сирии".