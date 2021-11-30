Россия намерена запустить "Северный поток-2" вопреки разрешению европейских судей, - "МК"

00:29 02.12.2021

Рекордная стоимость топлива позволит "Газпрому" наплевать на любые санкции и штрафы



Запуск в коммерческую эксплуатацию "Северного потока-2" может быть осуществлен задолго до сертификации газопровода европейскими государственными регуляторами. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, штрафные санкции, предусмотренные Брюсселем за преждевременную эксплуатацию трубы, составляют всего 1 млн евро. В разы возросшая в этом году цена "голубого топлива" на рынке ЕС позволяют российской монополии нивелировать подобный ущерб за считаные дни, если не часы. Однако, как полагают российские эксперты, "Газпрому" не стоит торопиться с наполнением нового газопровода своими энергоресурсами.



Рекордная стоимость топлива позволит "Газпрому" наплевать на любые санкции и штрафы

ФОТО: AP

Новый российский маршрут поставок газа европейским потребителям "Северный поток-2" (СП-2), уже готовый подключится к европейским распределительным магистралям, способен заработать, даже не дожидаясь сертификации Федерального сетевого агентства ФРГ, которое на днях по формальным обстоятельствам приостановило рассмотрение проекта. "Газпром", как утверждают авторы Handelsblatt, сможет экспортировать топливо по подводной дистанции через Балтийское море, выплачивая назначенное юридическими инстанциями ЕС взыскание. Штрафная сумма равняется всего 1 млн евро. Учитывая, что в октябре суточные поставки российского трубопроводного топлива к потребителям Старого Света вплотную приблизились к отметке в 325 млн кубометров, а средняя цена экспорта по долгосрочным контрактам превысила $300 за тыс. кубометров, отечественной компании окажется гораздо выгодней возмещать Брюсселю сравнительно скромную неустойку, нежели замораживать уже заполненный коммерческим газом и готовый к розничному сбыту трубопровод.



В прошлом уже имели место примеры того, что трубопроводы вводились в эксплуатацию, несмотря на проблемы с документальным подтверждением сертификации маршрута. Самым ярким из них является сухопутное ответвление "Северного потока-1", соединяющего старшего брата СП-2, небольшую газовую ветку Восточной Германии, с крупным транспортным узлом на северо-западе страны. Ежегодные поставки по этому отрезку составляют около 20 млрд кубометров – чуть менее трети проложенного через Балтийское море отрезка. Еще один наглядный пример ухода от юридических правил ЕС – это проект EGL 401, также регулирующий внутреннее обеспечение "голубым топливом" европейских потребителей, который был запущен задолго до документального оформления сертификационных разрешений.



Отечественные аналитики считают, что пробелы континентального правового поля дают "Газпрому" возможность для дальнейших маневров. По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, ежесуточный объем поставок энергоресурсов по СП-2 по нынешним биржевым котировкам будет приносить "Газпрому" около $150 млн выручки. Зафиксированные в долгосрочных контрактах цены дадут вдвое меньшую прибыль, однако, тем не менее, они позволят российской монополии заработать на экспорте углеводородов сумму "существенно больше обозначенного штрафа".



Вместе с тем, уверен эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, нашей стране гораздо важнее запустить газопровод в коммерческую эксплуатацию не как можно скорее, а так, чтобы к его дальнейшей работе не смогли в будущем предъявить какие-либо претензии западные недоброжелатели проекта. Максимально четкое выполнение всех законодательных требований Германии и ЕС, возможно, и подпортит финансовую документацию холдинга в кратковременном периоде, однако позволит подключить СП-2 к европейской газораспределительной системе без нарушения юридических норм. Возможно, "Газпром" приступит к эксплуатации своего нового экспортного канала до выдачи сертификатов, но не стоит забывать, что даже выплата небольших по сравнению с глобальной прибылью штрафов окажется нарушением европейского законодательства.



"Иных весомых аргументов, учитывая заметный дефицит и высокую стоимость энергоресурсов на рынке Старого Света, у противников полномасштабной работы СП-2 не существует. Поэтому они попытаются задействовать любые огрехи в документации, чтобы показать, что Россия и, в частности, "Газпром" является варварской компанией, монопольное положение которой позволяет переступать через сформированные каноны европейского правового сообщества", – сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.



Николай Макеев