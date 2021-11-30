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В Якутии решили клонировать мамонтов
01:22 02.12.2021

Удастся ли ученым заселить Арктику древними животными?

В Якутии займутся клонированием мамонтов

Всемирный центр мамонта, создаваемый в Якутии, займется клонированием этих древних животных. Об этом рассказала президент Фонда поддержки и сохранения природного и культурного наследия "Эффект Мамонта" Екатерина Кузьмина, сообщили "Ленте.ру" в пресс-центре Якутии в Москве.

Указом президента России Владимира Путина центр включен в Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. В состав центра будут входить научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музейно-экспозиционный комплекс, а также научно-исследовательский полигон "Парк ледникового периода".

Помогать якутским ученым будут резиденты "Сколково"

По словам президента фонда Екатерины Кузьминой, исследовать ДНК мамонта специалисты начнут в рамках соглашения между фондом "Эффект мамонта", Сибирским отделением Российской академии наук, Академией наук Якутии, а также компанией Artembryogen Engineering - резидента "Сколково".

Планируется, что на первом этапе ученые получат ткани, которые пригодны для культивирования и использования в качестве генетического материала для создания реконструированного эмбриона-клона методом слияния соматической клетки и энуклеированной яйцеклетки. Для этого необходимы жизнеспособные яйцеклетки похожего вида животных. В случае мамонтов это слоны.

"Это амбициозная, но выполнимая задача", - подчеркнула она.

Ранее о планах клонировать мамонта на территории Якутии говорили американские ученые

Компания Colossal Biosciences из США хотела клонировать и вырастить мамонта в России. Руководителем эксперимента назначили известного ученого Джорджа Черча. По его словам, возвращение исчезнувших видов поможет восстановить леса, а также оживить арктические луга.

Отмечается, что первую особь американцы планируют вывести за четыре-шесть лет. Якутские власти намеревались поселить клонов вымерших животных в местном Плейстоценовом парке.

Российский генетик усомнился в выживаемости клонированных животных

Заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Константин Северинов в разговоре с "Лентой.ру" отметил, что с бюджетом в 15 миллионов долларов компании Colossal Biosciences приблизиться к решению данной задачи за четыре года невозможно. Идея американцев - чистая пиар-акция, считает исследователь.

По его словам, если ученые решат реализовать идею, работа будет вестись с культивируемыми клетками слонов, которых, как предположил Северинов, еще нет. С культурами слоновьих клеток никто и никогда не работал - в этом не было необходимости.

Северинов усомнился в выживании воссозданной популяции даже в случае, если эксперимент пройдет удачно. Ведь для этого следует клонировать не одного мамонта, а минимум десятки разных особей обоих полов. Для поддержания популяции нужно определенное биологическое разнообразие, в противном случае она будет абсолютно не жизнеспособна, подчеркнул ученый.

В МГУ также указали на сложности при клонировании мамонтов

Магистранты биологического факультета усомнились в успехе проектов по клонированию древних животных. Так, исследователи Мария Базаревич и Анастасия Павлова рассказали, что ученые до сих пор не нашли хорошо сохранившийся генетический материал.

По их утверждению, возможно создание не мамонта, а гибрида слона, в геном которого встроены отдельные гены мамонта, отвечающие за определенные характеристики. Технически редактировать геном млекопитающих можно, но необходимо понимать, что между отредактированным геномом и родившимся живым организмом есть "огромная дистанция".

Вместе с тем они назвали идею якутских ученых клонировать древних животных достаточно интересной. Однако создать целую популяцию нового гибрида будет сложно, добавили Базаревич и Павлова. Магистранты предположили, что первых клонов выпустят в природу, и у них не будет генетического разнообразия, что означает инбридинг (близкородственное скрещивание). Это может привести к проблемам со здоровьем и адаптацией у потомков данных особей, заключили биологи.

Отвечая на вопрос о возможности клонировать динозавров после мамонтов, Базаревич и Павлова сказали, что экосистема этих животных, которые исчезли миллионы лет назад, не сохранилась, поэтому их нельзя воссоздать.

Юлия Ямпольская

Источник - Lenta.ru
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