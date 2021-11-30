О переговорах делегации Узбекистана в г.Кабуле

01:26 02.12.2021

30 ноября 2021г. делегация нашей страны во главе со Специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым посетила г.Кабул и провела встречи с членами Временного правительства Афганистана.



В частности, состоялись переговоры с руководством Кабинета Министров, в министерствах иностранных и внутренних дел, общественных работ, экономики и энергетики. Обсуждены текущая ситуация в стране, усилия по оказанию народу Афганистана гуманитарной и иной помощи, реализации крупных инфраструктурных проектов в сферах энергетики и транспорта.



Члены Временного правительства Афганистана выразили искреннюю признательность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву за активную поддержку афганского народа в это трудное время, за оказываемую посильную помощь в мирном обустройстве страны, усилиях новых властей по обеспечению мира и стабильности на афганской земле.



Высокая оценка дана принятым Узбекистаном мерам по бесперебойным поставкам электроэнергии, функционированию узбекско-афганской границы, содействию восстановлению деятельности международного аэропорта г.Мазари-Шарифа, своевременному предоставлению гуманитарной помощи.



Подтверждена готовность афганской стороны в кратчайшие сроки приступить к реализации инициированных Узбекистаном таких инфраструктурных проектов, как строительство ЛЭП "Сурхан-Пули-Хумри" и железной дороги "Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар", которые станут ключевым звеном в постепенном вовлечении страны в процессы региональной интеграции и взаимосвязанности.



Афганская сторона заверила узбекскую сторону в том, что с территории страны никогда не будет исходить даже малейшая угроза Узбекистану и другим государствам региона и мира целом.



Новое афганское правительство выразило готовность совместно с Узбекистаном осуществить работы по благоустройству мест захоронений великих предков народов обеих стран – А.Наваи (Герат), З.Бабура (Кабул), Абу Райхана Бируни (Газни) и Бобо Машраба (Тахар). Особое внимание также будет уделяться изучению узбекского языка в школах и в высших учебных заведениях страны.



Особо подтверждена решимость Афганистана и далее неукоснительно следовать курсу поддержки братских и добрососедских отношений с Узбекистаном в интересах народов двух стран, во имя обеспечения региональной безопасности и стабильности.