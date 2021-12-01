Украину натягивают на глобус.., - В.Соловьев

08:36 02.12.2021 Украинский вопрос стал темой номер один в мире



Украина не просто вернулась в международную повестку, а стала темой номер один. Новую войну и мир там обсуждают официальные лица от Москвы до Вашингтона. Запад грозит России небывалыми санкциями, если та решит дестабилизировать соседнюю страну, но готов поспособствовать мирным переговорам по Донбассу. Кремль смотрит на вопрос шире и одновременно повышает ставки, настаивая на юридических договоренностях по безопасности в Евроатлантике. По сути, Москва хочет реанимировать свою же давнюю идею подписания договора о европейской безопасности.



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Еще не покончив с одной войной на Украине, мир уже взялся предотвращать там другую

Еще не покончив с одной войной на Украине, мир уже взялся предотвращать там другую



Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ



Тема новой войны на Украине закрепилась в топе международной повестки. Ее активно комментируют в Москве, Киеве, Вашингтоне, ЕС и НАТО. С разных ракурсов и с противоположными акцентами. Россия в эскалации обвиняет Киев. Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря назвал тревожным стягивание украинской армии в зону конфликта на востоке Украины. Перед вылетом в Швецию на заседание совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ он пообещал поднять этот вопрос на встречах со своими западными коллегами. Одним из собеседников господина Лаврова в Стокгольме будет глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прошлась по украинской теме более подробно.



"Линия Киева на саботаж Минских договоренностей наиболее ярко проявляется на линии соприкосновения в Донбассе. ВСУ (Вооруженные силы Украины.- "Ъ") наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек. Это половина всего состава ВСУ",- заявила она на брифинге 1 декабря.



Досталось от госпожи Захаровой и западным странам: "В ситуации, когда в стране идет гражданская война, а от военных авантюр Киева страдает и умирает население, невозможно понять циничный подход натовских стран и НАТО как объединения, которые продолжают накачивать Украину вооружениями и боеприпасами, направлять туда своих военных инструкторов".



Как Украина и Россия бряцают воинственными заявлениями

Западные дипломаты и политики, за последние несколько недель не раз заявлявшие о высокой вероятности российского вторжения на Украину, предъявили Москве встречные претензии. Большинство заявлений прозвучало из Риги, где 1 декабря встречались главы МИДов стран НАТО. Заседание проходило в формате "30+2": вместе с государствами-членами альянса там были представлены Украина и Грузия. Напомним, этим двум постсоветским странам на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, несмотря на противодействие Москвы, было обещано членство в блоке. Правда, без указания того, когда это может произойти.



На пресс-конференции в столице Латвии Энтони Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной и заявил (цитата по Reuters): "Мы не знаем, принял ли президент (России.- "Ъ") решение о вторжении. Но мы знаем, что он собирает силы, чтобы иметь возможность действовать быстро, если примет такое решение".



Дипломат отметил, что, если Россия встанет на путь конфронтации, ответ будет решительным, "в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом".



Глава Госдепартамента пообещал обсудить украинский вопрос в Стокгольме на переговорах с Сергеем Лавровым. Можно прогнозировать, что тема Украины на встрече глав МИДов ОБСЕ в Швеции будет темой номер один.



Господина Блинкена поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы все ясно дали понять, что придется заплатить высокую цену, и санкции - это один из вариантов,- заявил господин Столтенберг.- Я думаю, совершенно очевидно, что Россия уже знает, что заплатит более высокую цену".



По теме войны прошелся и украинский президент Владимир Зеленский. Выступая в среду в Верховной раде, он отметил, что войну без прямых переговоров с Москвой не остановить. Правда, говорил он не о той войне, вероятность которой так много обсуждают последние недели, а о той, что продолжается на востоке Украины с 2014 года.



"Восемь лет идет война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. И я не боюсь говорить об этом всем и говорить прямо россиянам. Именно поэтому я не боюсь прямого разговора с ними. Мы не боимся прямого диалога",- отметил украинский лидер.



Это предложение он высказывал в этом году неоднократно. Однако ответ Кремля всегда был неизменным: с Киевом Москва готова обсуждать только двусторонние отношения, но не ситуацию в Донбассе. Россия исходит из того, что этот конфликт - внутриукраинский и решать его нужно через прямые контакты в треугольнике Киев-Донецк-Луганск. На это, в свою очередь, не согласна уже украинская сторона, которую в целом поддерживают Германия и Франция. В итоге в "нормандском формате", в рамках которого Москва, Киев, Берлин и Париж обсуждают проблему урегулирования конфликта в Донбассе, возник тупик. Саммита "нормандцев" не было уже два года и в ближайшее время не предвидится. По информации "Ъ", на уровне политических советников "нормандской четверки" сейчас ведутся консультации всех со всеми. Созваниваются, в том числе, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. Но полноценными переговорами эти контакты назвать нельзя.



Как Владимир Зеленский пять часов говорил, но мало что объяснил

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, посетившая Москву в октябре и пообщавшаяся здесь в том числе с куратором украинского направления Дмитрием Козаком, признала, что в переговорах тупик. И предложила содействие в оживлении мирного процесса. "Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014–2016 годах, работая параллельно с Киевом. Думаю, мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях",- цитирует "РИА Новости" заявление госпожи Нуланд на "Киевском форуме безопасности", в котором она участвовала 1 декабря по видеосвязи.



К диалогу призвал и Энтони Блинкен. "Обе стороны, Украина и Россия, взяли на себя обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Если обе стороны будут придерживаться их, то кризису на востоке Украины, в Донбассе есть дипломатическое решение, и мы решительно призываем Россию следовать этому пути",- отметил он.



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Глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готовы не только осуждать друг друга, но и обсуждать Украину

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готовы не только осуждать друг друга, но и обсуждать Украину



Фото: Пресс-служба МИД России



Москва диалог не отвергает. Здесь не устают повторять, что вторжение на Украину никто не планирует. Свежее заявление на эту тему сделала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко: "Никаких оснований для подобных утверждений нет, это ложь, вранье, грязная политика. Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину".



Президент России Владимир Путин обозначил как готовность к диалогу, так и запросную позицию Кремля. И она гораздо шире украинского вопроса. "В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России",- заявил он в среду на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами (подробнее об этом событии см. статью). По словам российского лидера, Москве "нужны именно правовые, юридические гарантии".



"Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договоренности непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евроатлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения",- подчеркнул господин Путин.



Сказанное Владимиром Путиным довольно сильно напоминает инициативу Москвы двенадцатилетней давности. В 2009 году, уже после войны с Грузией, Россия предлагала Западу подписать "Договор о европейской безопасности". Это ничем не кончилось, но его проект до сих пор можно найти на сайте Кремля, а в документе обнаружить, например, такой пункт: "Участник настоящего договора не осуществляет действий или мероприятий, существенно затрагивающих безопасность одного или нескольких участников настоящего договора, не участвует в них или не поддерживает их".



Такой напор Москвы на фоне тревожных новостей с границы России и Украины эксперты склонны объяснять готовящимися американо-российскими переговорами, перед которыми и повышается планка.



"Наши убеждены, что говорить имеет смысл только с США, что правительство в Киеве сильно зависит от Вашингтона и будет делать, что им скажут в Вашингтоне",- сказал "Ъ" глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. По его словам, это не совсем верная оптика, поскольку влияние США не безгранично, а пространство для маневра у Владимира Зеленского ограничено. "Тем не менее Кремль говорить хочет именно с США, а не с Европой, НАТО или Киевом, и возможность повлиять на ситуацию у Вашингтона в силу этого есть",- рассуждает эксперт.



Почему угроза дестабилизации на украинском направлении беспокоит всех, но по-своему

Старший научный сотрудник американской исследовательской корпорации RAND Сэм Чарап полагает, что угроза эскалации между Россией и Украиной сейчас вполне реальная. Однако, говорит он, это не значит, что война обязательно случится. "Видимо, Путин повышает ставки. Требует гарантий",- сказал господин Чарап "Ъ". Он сомневается, что в итоге Москва может получить нечто юридически обязывающее в плане гарантий безопасности. "Политически и юридически это нереализуемый вопрос. Он (Владимир Путин.- "Ъ"), скорее всего, понимает это. Это может быть запросная позиция",- заключил собеседник "Ъ".



Возможность узнать реакцию США на такой запрос у Москвы появится уже 2 декабря - во время встречи господ Лаврова и Блинкена. НАТО, между тем, уже отреагировало на высказывания господина Путина. "В альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО. Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина",- заявил Йенс Столтенберг. У России, отметил он, нет права вето в этом вопросе и ее мнение не учитывается.



Владимир Соловьев Источник - kommersant.ru

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