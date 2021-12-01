Пугало из Путина и Си – лучший способ укрепить "Мертвую империю", - "СП"

08:43 02.12.2021 Пугало из Путина и Си - лучший способ укрепить "Мертвую империю"

"Саммит за демократию": "вы либо с нами, либо со злыми русскими и злыми китайцами"

Андрей Раевский



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Введение

Байденовский "Саммит за демократию", запланированный на 9−10 декабря 2021 года, опубликовал свой окончательный список приглашенных стран.



Взглянем на него:



Албания, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Багамские острова, Барбадос, Бельгия, Белиз, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Кабо-Верде, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Европейский союз, Фиджи, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гайана Исландия, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Кения, Кирибати, Косово, Латвия, Либерия, Литва, Люксембург, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маршалловы острова, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, Монголия, Черногория, Намибия, Науру, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Северная Македония, Норвегия Пакистан, Палау, Панама, Папуа - Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сербия, Сейшельские острова, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Южная Африка, Испания, Суринам, Швеция, Швейцария, Тайвань, Тимор-Лешти, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Украина, Соединенное Королевство, Уругвай, Вануату, Замбия.



Фонд Карнеги за международный мир также опубликовал эту очень полезную карту :



Наконец, давайте также вспомним о цели этого саммита, как ее объяснил государственный департамент США:



Защита от авторитаризма;

Выявление коррупции и борьба с ней;

Продвижение мер по уважению прав человека.

Далее, первое, что нам нужно сделать, так это перевести вышесказанное на простой английский. Вот как бы я перевел все это:



Добросовестно поддерживая единую глобальную гегемонию (уже мертвую, но это неважно, они могут притворяться, что она все еще жива) Англо-сионистской империи и послушно участвовать в любых антироссийских и антикитайских операциях, чтобы помешать последним создать многополярный мир.

Свергать те правительства, которые отказываются участвовать в операциях, упомянутых в пункте 1, и/или избавиться от некоторых действительно бесполезных и слишком неловких "наших сукиных сынов" (кому-нибудь приходит на ум Зеленский?)

Участие в стратегических психологических операциях по демонизации тех стран, которые не были приглашены на саммит, позволяя приглашенным использовать любой уровень репрессий/подавления инакомыслия, необходимый для того, чтобы остаться у власти.

Насколько важен этот саммит на самом деле?



Сам по себе такой саммит имеет нулевую ценность, хотя бы потому, что он пытается объединить вокруг единой (и банальной) повестки дня страны, существующие в совершенно разных условиях. Поэтому совершенно очевидно, что все, что выходит из этого грандиозного шоу, - это какая-то безвкусная декларация "за все хорошее и против всего плохого" (русское выражение).



Результаты региональных и муниципальных выборов в Венесуэле



Один показательный пример показывает, насколько оторванным от реальности будет все это начинание: Белый дом даже направил приглашение сверхлузеру Хуану Гуайдо! И это несмотря на то, что народ Венесуэлы в последнее время массово отверг Гуайдо и все то, за что он выступает thesaker.is/sitrep-venezuela-elections-landslide-for-united-socialist-party-psuv/ .



Это, кстати, также убедительно свидетельствует о том, что, хотя, например, приглашены на этот "саммит" были почти все латиноамериканские страны, это участие является очень хорошей иллюстрацией компрадорского характера правящих классов в Латинской Америке. Если бы народам было предоставлено право решать, хотят ли они услужливо поддерживать империю "янки/гринго" или нет, делегатов прислали бы очень немногие из приглашенных стран, если бы таковые вообще обнаружились.



Другими словами, этот саммит в первую очередь касается ВНЕШНЕГО ВИДА; это - пиар-ход, предназначенный для того, чтобы заставить каждое правительство на планете сделать простой выбор - тот самый выбор, который предложил Бэби Буш, когда сказал, что "вы либо с нами, либо с террористами". Обновленная версия этого может звучать так: "вы либо с нами, либо со злыми русскими и злыми китайцами".



[КСТАТИ: Вот - список стран, которые (по разным причинам) приглашены не были: Азербайджан, Алжир, Андорра, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бенин, Боливия, Босния и Герцеговина, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Кот-Д"Ивуар, Камбоджа, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Китай, Коморские Острова, Конго, Куба, Джибути, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Святой Престол, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Иордания, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Лесото, Ливия, Лихтенштейн, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Монако, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Никарагуа, Северная Корея, Оман, Пакистан, Палестина, Катар, Россия, Руанда, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Свазиленд, Сирия, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Туркменистан, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Зимбабве.]



Реальная (народная) карта выглядела бы совсем по-другому.



Как выглядела бы реалистичная карта?

Во-первых, не была бы представлена почти ни одна из латиноамериканских стран.



Во-вторых, была бы представлена вся Европа, в первую очередь, потому что компрадорские элиты ЕС отчаянно пытаются добиться от этого саммита легитимности, которую они все больше теряют в своих собственных странах из-за поистине феноменальной, я бы даже сказал, самоубийственной политики государств-членов ЕС (экономика, энергетика, COVID, преступность, иммиграция, уоукизм* и т. д.)



Затем - участие приняла бы вся Африка в отчаянной попытке получить как можно больше помощи (военной, экономической, политической и т. д.) и показать, насколько униженно подчиняются своим колониальным хозяевам все африканские правительства. Это вряд ли их вина, верно - но это не меняет жалкой реальности африканской политики…



Далее, расширенный Ближний Восток, Индия и Пакистан также участвовали бы, но по совершенно другим причинам: все эти правительства прочитали "надпись на стене", хотя и с некоторыми различиями, и они знают, что США находятся "на пути к выходу", но они хотят, чтобы этот "выход" был сыгран на выгодных для них условиях. Никто не хочет быть "следующим Эрдоганом" и быть свергнутым Центкомом**. Я бы также добавил, что, хотя Центком больше не является особо значимой военной силой, существует множество многомиллиардных контрактов, все еще связывающих США с этими странами, и это достаточная причина, чтобы появиться на саммите и сказать все правильные вещи, а затем вернуться домой к обычным делам.



Что оставляет "за бортом" весь Азиатский континент, включая Россию, Китай, Центральную и Дальневосточную Азию. Здесь карта проста: страны, расположенные рядом с Россией и Китаем, не приглашаются, страны, расположенные рядом с Австралией, приглашаются. Азия в настоящее время, безусловно, является континентом с наибольшей активностью и с самым светлым будущим не только благодаря своим огромным ресурсам (человеческим и природным), но и благодаря тому факту, что два азиатских гиганта (Россия и Китай) движутся вместе как один, чтобы начать строить многополярный мир, который они в конечном итоге хотят видеть во всем мире на континенте, который они разделяют. Россия и Китай также обладают самыми мощными вооруженными силами на планете (особенно если считать их вместе, что все чаще следует делать).



Саммит за демократию как машина времени?

Я бы сказал, что предстоящий саммит подобен машине времени - не той, которая позволяет нам на самом деле путешествовать во времени, но той, которая показывает нам, кто будет участвовать в формировании будущего нашей планеты, а кто нет. Ребята, приглашенные (уже мертвой) Англо-сионистской империей - это либо компрадорские элиты, либо режимы без реальной власти (и, следовательно, без реальной легитимности), а также несколько отчаянно бедных стран, которые буквально готовы сделать все, что угодно, чтобы угодить своим нынешним хозяевам. У них нет реального будущего, о котором можно было бы говорить.



Что касается будущего, то совершенно очевидно, что Азия будет, безусловно, самым важным континентом для определения повестки дня на обозримое будущее. Я лично верю, что следующей будет Латинская Америка. Все, что им нужно, - это чтобы упало несколько хорошо выбранных "доминошек", и весь континент будет перевернут очень быстро. Правда, прямо сейчас, если мы ТОЛЬКО посмотрим на официальную карту, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор и Боливия выглядят довольно изолированными. Но давайте посмотрим на это по-другому: тот факт, что эти страны могут выжить, находясь в окружении проамериканских режимов, сам по себе является очень красноречивым признаком. Кроме того, в Латинской Америке также есть два гиганта: Аргентина и Бразилия, особенно последняя. Если Бразилия будет "перевернута", то это окажет огромное влияние на остальную часть континента.



Далее, двумя регионами, которые "упадут" следующими, будут Ближний Восток, во-первых, и, в конечном счете, Европа, во-вторых.



Империя или США очень мало - если вообще что-либо - могут сделать с Ближним Востоком: правда в том, что будущее региона будет определяться Ираном (региональной сверхдержавой) и Россией. Да, страны Оси Добра (США + КСА + Израиль) все еще могут спровоцировать крупную региональную войну. Но они не могут одержать в ней победу. Этот корабль уже отплыл.



С ЕС, однако, все намного сложнее, и весь этот театр Кабуки о "неизбежном" российском вторжении, посвящен двум вещам, который мы в настоящее время видим: во-первых, "элегантно" избавиться от Украины (российское вторжение было бы лучше всего) и о восстановлении господства англосов на европейском континенте. Этот план все еще может увенчаться успехом, особенно если учесть очень реальную политическую власть, которую банда СК+3Б+ПУ*** когда-либо обретала в ЕС (да, даже СК все еще имеет большое влияние на правящие классы ЕС благодаря своей все еще очень реальной финансовой власти!).



Что касается Океании и Африки, то они просто не имеют большого значения. Первая хорошо изолирована расстояниями, а вторая не имеет представительства и полностью зависит от каких-то иностранных хозяев.



Тем временем, безмозглые политики ЕС, которых много лет назад следовало бы разместить в камеру, где наблюдают за потенциальными самоубийцами, все еще стоят на своем: НАТО угрожает России "последствиями", в то время как США заявляют, что "все варианты на столе". Мы можем быть уверены, что лично Путин и все остальные в России абсолютно "напуганы" такими формулировками, и именно поэтому, когда "неизбежное" российское вторжение не произойдет, лидеры (давно умершей) Империи объявят себя "победителями" "режима Путина"! Браво!



И даже если украм удастся заставить Россию вмешаться, тогда НАТО с гордостью заявит, что ее непобедимая мощь - это то, что заставило русских остановиться (на самом деле не имеет значения, где именно). Еще раз, браво!



Все это безумие на самом деле имеет смысл, поскольку воображаемая война - единственная, в которой эти лузеры могут "одержать победу".



Автор: Андрей Раевский - публикуется под псевдонимом The Saker - широко известный на Западе блогер. Родился в Цюрихе. Отец - голландец, мать - русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США).



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора.



* wokism (от woke) - политический термин афроамериканского происхождения. Имеет отношение к осознанному пониманию вопросов, касающихся социальной справедливости и расовой справедливости. Это происходит от афроамериканского простонародного англоязычного выражения stay woke (проснись, будь начеку).



К концу 2010-х годов "Wоke" был принят в качестве более общего жаргонного термина, широко связанного с политикой левого толка, с социально-либеральным "делом", с феминизмом, с активностью ЛГБТ и культурными проблемами (при этом также использовались термины "культура пробуждения" и "политика пробуждения"). Термин был предметом мемов, иронического использования и критики. Его широкое использование с 2014 года является результатом движения Black Lives Matter.



** Центральное командование США - единое командование в составе Вооруженных Сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.



*** Соединенное королевство+3 прибалтийских республики+Польша и Украина.



Взгляд из-за границы Источник - свободная пресса

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