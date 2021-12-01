|WTA отменила турниры в Китае из-за скандала с Шуай Пэй
08:55 02.12.2021
Женский профессиональный Тур отказалась от проведения всех турниров в Китае из-за дела известной теннисистки Шуай Пэн, сообщает Zakon.kz.
Директор WTA Стив Саймон сделал заявление, в котором сообщил, что женская теннисная ассоциация временно отказывается от проведения турниров в Китае и Гонконге. Это реакция на дело Шуай Пэн.
Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA – равенство для женщин – значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и ее игроками.
Стив Саймон
Глава WTA также добавил, что с учетом нынешней ситуации, крайне опасается рисков, с которыми теннисистки и работники TУРа могут столкнуться в Китае.
Я очень сожалею, что до этого дошло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много прекрасных людей, с которыми мы работали много лет. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами.
Стив Саймон
Стив Саймон надеется на положительное решение всех вопросов, касающихся женского ТУРа.
Пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не можем рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая предпримут меры", – говорится в заявлении.
Стив Саймон
Куандык Шынасилов