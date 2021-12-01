WTA отменила турниры в Китае из-за скандала с Шуай Пэй

08:55 02.12.2021

Женский профессиональный Тур отказалась от проведения всех турниров в Китае из-за дела известной теннисистки Шуай Пэн, сообщает Zakon.kz.

Директор WTA Стив Саймон сделал заявление, в котором сообщил, что женская теннисная ассоциация временно отказывается от проведения турниров в Китае и Гонконге. Это реакция на дело Шуай Пэн.



Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA – равенство для женщин – значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и ее игроками.

Стив Саймон

Глава WTA также добавил, что с учетом нынешней ситуации, крайне опасается рисков, с которыми теннисистки и работники TУРа могут столкнуться в Китае.



Я очень сожалею, что до этого дошло. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много прекрасных людей, с которыми мы работали много лет. Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами.

Стив Саймон

Стив Саймон надеется на положительное решение всех вопросов, касающихся женского ТУРа.



Пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не можем рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая предпримут меры", – говорится в заявлении.

Стив Саймон



Куандык Шынасилов