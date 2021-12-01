 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане задержали организаторов финансовой пирамиды Golden Cash store. Оказались украинцами
08:58 02.12.2021

В Ташкенте задержали группу иностранцев, организовавших финансовую пирамиду. Об этом сообщил местный ресурс Podrobno.uz со ссылкой на данные Следственного департамента МВД.

15 января 2020 года 29-летний гражданин Украины вступил в сговор с группой лиц и учредил в Ташкенте иностранную компанию Golden Cash store.

С января прошлого года ее представители начали проведение рекламных компаний для привлечения жителей Узбекистана к покупке золотых и серебряных изделий через интернет. Покупателям обещали баснословные доходы - 260 процентов годовых за счет купли-продажи ювелирных изделий. Реклама сработала, доверчивые клиенты перевели огромные суммы денег на якобы покупку драгоценностей.

Более того, для поддержания легенды аферисты выплачивала некоторым клиентам проценты за счет вкладов новых участников, тем самым привлекая еще больше узбекистанцев.

Точная сумма ущерба, нанесенная узбекистанцам, еще неизвестна. В отношении должностных лиц Golden Cash Store возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества.

Источник - eadaily.com
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