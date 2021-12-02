Стрельба на таджикско-кыргызской границе. Кем был похищен и избит учитель? - "РО"

09:30 02.12.2021

Декабрь 02, 2021

Фарзон Мухаммади



Жители села Сомониен сельского джамоата Чоркух Исфаринского района утверждают, что 1 декабря был похищен и жестоко избит 59-летний учитель местной школы. В совершении преступления подозреваются жители кыргызской махаллы.



Камолиддин Собиров, завуч средней школы N 64 села Сомониен, был похищен около 10 часов дня недалеко от образовательного учреждения. По словам директора школы Набихона Набиева, жители кыргызской махаллы насильно посадили Собирова в машину и увезли в неизвестном направлении.



"Завуч школы был освобожден только вечером сотрудниками правоохранительных органов", сказал Набиев.



Власти Таджикистана и Кыргызстана пока не прокомментировали данный инцидент.



Нишонбой Собиров, сын Камолиддина Собирова, в короткой беседе с Радио Озоди заявил, что его отца жестоко избили и пытали. "Отец в настоящее время находится в больнице", добавил он.



Один из врачей больницы сельского джамоата Чоркух сообщил, что после осмотра у пациента были зафиксированы синяки под глазами и разбитые губы. "Пациенту трудно дышать, скорее всего наносили сильные удары в область грудной клетки. Следы от пыток обнаружены на теле и в ногах, он говорил, что из-за боли в ногах ему трудно ходить. Учителя Собирова после осмотра мы отправили в центральную городскую больницу Исфары", сказал наш собеседник, который предпочел остаться неназванным.



Тем временем, отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана сообщил, что 1 декабря, примерно в 21:15 в местности Дахма Баткенского района Баткенской области Кыргызстана вблизи условной линии госграницы неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана. Как отмечается, предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья.



"С целью выяснения обстоятельств на место незамедлительно прибыли начальники пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана и договорились о проведении мероприятий по поиску лиц, причастных к стрельбе", - говорится в сообщении.



Обстановку на данном участке государственной границы в Погранслужбе характеризуют как "стабильная, но с элементами напряженности".



В сообщении Погранслужбы ГКНБ КР о похищении и избиении учителя из таджикского села Сомониен ничего не говорится.



Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970-980 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. Последний крупный вооруженный конфликт произошел 28-30 апреля. Тогда с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.