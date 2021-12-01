 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан уперся в конец года. Где поводы для гордости? - Д.Ашимбаев
09:52 02.12.2021

Ноябрь заканчивается. До конца года осталось совсем немного времени. Журналисты потихоньку начинают спрашивать про итоги года. Тема очень интересная. И вот какая мысль пришла в голову. Иногда очень хочется гордиться нашим государством, но оно очень-очень редко дает к этому поводы

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 30 ноября

Ноябрь заканчивается. До конца года осталось совсем немного времени. Журналисты потихоньку начинают спрашивать про итоги года. Тема очень интересная.
И вот какая мысль пришла в голову. Иногда очень хочется гордиться нашим государством, но оно очень-очень редко дает к этому поводы.
По предварительным итогам года нет особых достижений в спорте, здравоохранении, науке и культуре. Есть провальная олимпиада.
В индустрии есть скандал с "Азия-Авто" и очень подозрительная тема с размещением облигаций Фонда развития промышленности.
Не успели выйти на второе место в мире по майнингу криптовалют, как выяснилось, что это достижение съедает немалую часть энергопотребления в стране. А состояние отрасли - как показал аудит - таково, что, видимо, действительно придется строить АЭС.
Военные отметились очередным взрывом склада боеприпасов с человеческими жертвами.
Вроде неплохо движется реформа правоохранительной системы, но силовики не выдали каких-то особых достижений по своим основным видам деятельности. А вот некоторые представители организованной преступности - напротив - ярко зарекомендовали себя в медийной сфере.
Кризисы с картофелем, кормами и топливом опять уперлись в ведомственные перепихивания ответственности.
Вроде гордились нашим "электронным правительством", но профильное министерство разнесло его в пух и прах и решило привлечь стороннюю организацию, сделав это "по-казахстански" - без предварительной информационной подготовки и транспарентной процедуры.
Крупных инфраструктурных проектов не появилось, как не появились и новые рабочие места. Президент несколько раз резко высказался по поводу фиктивных и временных рабочих мест, на которые выделяются миллиарды, но реакции акиматов и министерств не последовало.
В сфере межнациональных отношений не успели отойти от Кордайских событий, как опять отличилась Алматинская область. А распространенная манера представителей государства рассказывать представителям единого казахстанского народа о том, что "они гости на казахской земле", дает основания предполагать дальнейший рост напряженности.
Тезис о будущем статусе казахского языка как языка межнационального общения все больше вылетает в трубу. Качество преподавания и контент демонстрируют серьезный провал языковой политики с ее финансированием. СМИ бьют тревогу о том, что образовательный уровень обучающихся на казахском языке не просто снижается, но и падает. Но если незаконные блогерские "языковые патрули" можно пресечь, то реальные "патрули", которые стоят на страже неэффективных бюджетных потоков и языковых "авторитетов", никому не подвластны.
Можно было бы похвалить государство за новую систему национального планирования, но система и ее ключевые показатели не вызвали ни у кого энтузиазма, а преемственность в виде прожектерства и непрозрачности вполне себе сохранилась.
Говоря о политической сфере можно было бы поговорить о прошедших выборах и качественно новом депутатском корпусе. Но - в центре он себя никак не проявил и весь авторитет, и эффективность нижней палаты - это авторитет и эффективность ее спикера, то на местах депутаты традиционно пропали с поля зрения вместе с самими маслихатами. Если говорить о выборах, то главным достижением стали не столько парламентские, сколько наконец прошедшие выборы сельских акимов. Механизм нуждается, конечно, в доработке, но прецедент, наконец, создан.
С остальными реформами пока как-то не заладилось.
При этом, собственно, деятельность и лидера нации, и главы государства, и премьер-министра, и руководителей палат парламента можно оценить очень высоко. Все молодцы, все старались. Хороший уровень показали некоторые министры и акимы.
Но вот система как-то не дает конкретных достижений, поводом для гордости и даже для оптимизма.
Что-то с системой делать надо

Источник - turanpress.kz
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