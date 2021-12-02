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Dagens Nyheter: "омикрон" снова обнажил пропасть между богатыми и бедными
10:59 02.12.2021

Dagens Nyheter (Швеция): дорогу "омикрону" проложила глобальная несправедливость

Пандемия привлекла внимание к современному мироустройству, при котором страны действуют лишь в своих интересах и плюют на других, и где международное сотрудничество начинает трещать по швам при малейшей неудаче, с горечью пишет автор статьи в Dagens Nyheter. Он считает, что штамм "омикрон" снова обнажил пропасть между богатым Севером и бедным Югом.
Пандемия коронавируса
02.12.2021
Ингмар Невеус (Ingmar Nevéus)

Мы пока не знаем, становится ли "омикрон" причиной смерти чаще, чем прошлые штаммы, или нет. Но, похоже, он более заразный. И в том, что он обнаружился именно в ЮАР, нет ничего удивительного.

Именно от этого и предостерегали ученые. Такой континент, как Африка - где полностью привито менее семи процентов населения - очень рискует стать своего рода теплицей, где вирус сможет мутировать в новые, более заразные варианты.

Риск, что это случится именно там, гораздо больше, чем, например, в Европе, где во многих странах вакцинировано до 80% жителей.

В то же время новый штамм - наша общая забота. Его невозможно "запереть" в южной Африке, и последние дни вряд ли позволили кому-то сомневаться по этому поводу.

И тем не менее почти 70 стран в Европе, Азии и Северной Америке отменили авиарейсы из южной Африки.

Вот так пандемия обнажила очередную пропасть - на этот раз между богатым Севером и бедным Югом.

Министр здравоохранения Ганы Кваку Агьеманг-Ману считает, что реакция богатых стран "попахивает расизмом и ксенофобией". Южноафриканская туристическая отрасль заявила, что мир ведет себя несправедливо, "наказывая" страну.

Отмена авиарейсов, похоже, бьет даже по тем самым передовым научным исследованиям, благодаря которым и стало возможным обнаружить "омикрон".

Профессор Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), один из ученых, которые провели секвенирование "омикрона", бьет тревогу и говорит, что у его института скоро кончатся реагенты, необходимые для того, чтобы ответить на дополнительные вопросы о новом штамме вируса. Их просто теперь невозможно привезти.

Разочарование африканцев вполне понятно. Но и быструю реакцию богатых стран понять тоже можно.

Политические лидеры считают своей первоочередной задачей защитить собственное население. Если отмена авиаперелетов обеспечит больше времени на подготовку к возможной новой волне инфекции, большинство предпочитают воспользоваться этим шансом.

Может оказаться, что это и правильно - в краткосрочной перспективе.

Но в то же время создается прецедент, который может иметь разрушительные последствия в перспективе долгосрочной. У "старательных и способных" стран вроде ЮАР больше нет особой мотивации помогать миру понять предательский коронавирус.

Как только ты бьешь тревогу, сообщая о новом штамме, тебя тут же наказывают изоляцией. Вот какой вывод сделали многие страны из нынешней ситуации.

Дебаты по этому поводу наверняка продолжатся. Но богатые страны действуют недальновидно, опираясь лишь на собственные интересы, не в первый раз.

Грешить этим они начали еще год назад, когда началось распределение вакцин. Самые благополучные страны тогда сразу заполучили себе почти все вакцины, а остальному миру пришлось подождать.

О небольших пожертвованиях бедным странам много писали, но это были лишь крохи со стола богатых, причем порой часть пожертвованных доз была еще и просроченной.

Многие очень надеялись на Covax - международный проект сотрудничества по вакцинам, призванный уравнять доступ к ним.

В рамках Covax предполагалось до конца года распределить два миллиарда доз бедным странам, но довольно скоро эту цель поумерили до 1,4 миллиардов. Но и этого, похоже, достичь не удастся. В октябре для этого нужно было бы рассылать по 25 миллионов доз в день, тогда как в реальности речь шла всего о четырех миллионах.

Богатые страны не выполнили свои обещания. США на сегодняшний день выслали всего 22% обещанных доз в бедные страны, ЕС - лишь 15%. Планы о временном отказе от правил патентования, чтобы вакцины производились и в бедных странах, затормозились - в том числе из-за сопротивления таких членов ЕС, как Германия.

Пропасть между самыми привитыми и самыми непривитыми странами выросла, хотя цель заключалась в том, чтобы ее как раз уменьшить.

То есть, Covax - это программа сотрудничества, у которой уже были налажены все главные механизмы достижения цели, но которая при этом все равно не сработала. Ей помешали индивидуальные интересы стран, хотя улучшение координации на самом деле всем пошло бы на пользу.

Что ж, нам, выходит, придется жить с таким "национальным эгоизмом" и дальше? Или мир мог бы действовать более солидарно, когда удар нанесет следующая пандемия?

В ближайшие дни на экстренно созванной дополнительной встрече ВОЗ в Женеве лидеры всего мира будут обсуждать именно это. Цель встречи - подготовить обязывающее глобальное "пандемическое соглашение" на случай будущих вспышек вирусных заболеваний.

Кое-кто надеется, что острый кризис из-за "омикрона" поможет лидерам объединиться и разработать далеко идущий договор. Но это маловероятно.

Богатые страны Запада, скорее всего, не захотят брать на себя обязательство делиться вакцинами, которые они производят. А закрытые страны вроде Китая и России, скорее всего, не пойдут на большую открытость вокруг вспышек инфекции.

Возможно, стоит считать успехом хотя бы то, что так много лидеров могут встретиться в Женеве, несмотря на множество отмененных авиарейсов.

Оригинал публикации: Globala orättvisor beredde vägen för omikronОпубликовано 30/11/2021

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638431940
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