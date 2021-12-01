 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Зелю прочь": как на Украине прошел день "госпереворота"
15:17 02.12.2021

В Киеве протестующие потребовали импичмента Зеленского

Алексей Поплавский

30-ю годовщину проведения референдума о независимости Украина встретила протестами националистов и оппозиции против президента. Центр Киева был усилен дополнительными отрядами полиции, а у офиса Владимира Зеленского расположились автозаки. Люди на улицах требовали импичмента главы государства. Сам президент уверял, что на этот день якобы планировался "госпереворот".

Вечером 1 декабря Киев захлестнули сразу две акции протеста против президента Украины Владимира Зеленского. На улицы вышли сторонники оппозиционных партий, в том числе "Европейской солидарности" бывшего лидера государства Петра Порошенко, а также участники различных радикальных движений, таких как "Нацкорпус".

Участники обеих демонстраций требовали импичмента главы государства и роспуска Верховной рады.



Сам протест стартовал с площади Независимости и затем двинулся в сторону офиса президента, где демонстрантов встретили кордоны полиции и множество автозаков.

По предварительным данным, в центре города собралось около 2 тыс. человек. На месте их встречали силовики - более 3 тыс. полицейских и 1,5 тыс. военных нацгвардии. Концентрация сил правопорядка в Киеве была усилена еще с утра, когда в Раде с речью выступал Зеленский, а у стен здания достаточно мирно бастовали представители бизнеса, требующие отменить обязательное введение кассовых аппаратов для самозанятых предпринимателей.

Представители малого бизнеса перед зданием парламента во время выступления президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным посланием к парламенту о внешней и внутренней политике на заседании Верховной рады, 1 декабря 2021 годаGleb Garanich/Reuters

Что говорил Зеленский

Послание президента к депутатам по большей части состояло из перечисления различных успехов Украины, в том числе экономических. А каждое заявление Зеленского встречали аплодисментами представители правящей партии "Слуга народа", часть из которых перед его речью надела футболки с надписью: "За президента, против олигархов".

В оппозиции же организовали свой флешмоб, депутаты от партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Европейская солидарность" растянули несколько плакатов с призывом к Зеленскому прекратить репрессии против журналистов и политиков - это вызвано санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины под руководством президента против ряда оппозиционных украинских политиков и закрытием телеканалов, критикующих власть.

Депутаты Верховной рады Украины с плакатами "Верните свободу слова" и "Стоп политическим репрессиям" во время выступления президента Украины Владимира Зеленского с ежегодным посланием к парламенту о внешней и внутренней политике на заседании Верховной рады, 1 декабря 2021 года Иван Николаев/ТАСС

В своей речи Зеленский обошел стороной все эти вопросы, лишь упомянув о своей кампании против олигархов, реестр которых должен появится на Украине весной 2022 года. Правда, заострять внимание на этом он не стал, отметив, что нужно договариваться - "работать со всеми бизнесменами, несмотря на их калибр, пока не поздно".

Не было в выступлении и слов о "госперевороте", о подготовке которого на 1 декабря он объявил сам еще во время пресс-конференции 26 ноября.

Более того, в офисе президента уверяли, что 1 декабря в Киеве "готовятся какие-то подвозы" людей, которым предлагают по тысяче гривен в день за участие в госперевороте.

О России Зеленский заговорил лишь в контексте урегулирования войны в Донбассе, заявив, что для решения конфликта необходим прямой диалог с Москвой. В Кремле на эти слова уже ответили, указав на то, что разговоры Киев тут должен вести с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками - как это прописано в минских соглашениях.

Как протестовали в Киеве

По информации издания "Страна.ua", тему "госпереворота", вероятно, в Киеве решили несколько приглушить, не вспомнив об этом в послании президента. Правда, впоследствии этот вопрос прокомментировали в партии главы государства. Как заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, СБУ может обнародовать информацию по этой теме через несколько недель.

Игнорирование этого вопроса со стороны президента никак не повлияло на протесты в Киеве, которые СМИ как раз и связывали с возможным "бунтом против власти".

Дата 1 декабря достаточно знаковая для современной Украины. Во-первых, 30 лет назад в этот день в стране прошел референдум, который утвердил Акт о провозглашении независимости страны.

Во-вторых, именно 1 декабря 2013 года на Украине полноценно стартовал "майдан", поскольку радикалам удалось захватить Октябрьский дворец, Дом профсоюзов и здание Киевской городской государственной администрации, а также предпринять попытку штурма администрации президента.

Собственно, ряд националистических организаций в преддверии протестов как раз указали на годовщину госпереворота, призвав людей выйти на улицы, чтобы напомнить власти о том, что "предатели рано или поздно уедут в Ростов", намекая на судьбу экс-президента Виктора Януковича.

Активисты пришли на демонстрацию с плакатами "Украина предательства не терпит", "Какой олигарх платит "Слугам" в конвертах?", "(главу офиса президента Андрея) Ермака в Сибирь" и "Скоро сядешь". А выступающие, в особенности представители националистических движений, обвиняли президента в предательстве - в том числе за готовность к переговорам по Донбассу с Россией.

При этом участники протеста также выступили против "госпереворота", о котором говорил Зеленский, назвав акцию "Защити Украину - Останови переворот". К офису президента они подошли с резиновыми зелеными жабами на палочках и выкриками "Импичмент", "Зелю Прочь" и "Слава Украине". По большому счету демонстрация прошла спокойно, в конце участники забросали здание мелочью и покинули территорию у администрации главы государства.

Почему растет недовольство

Протестные волнения для современной Украины обычное дело. Демонстрации против президента или отдельных действий власти проходят повсеместно. Но пока численность активистов и близко не подобралась к уровню "майдана" 2013-2014 годов, когда на улицы выходили десятки тысяч человек.

Однако в последнее время недовольство президентом в обществе растет все интенсивнее. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 58,2% украинцев уже не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок, его переизбрание хотят видеть лишь 34,3% респондентов.

Вместе с тем проблемы возникают и у партии главы государства. По исследованию КМИС, "Слуга народа" впервые с момента своего создания в 2019 году уступила в рейтинге партии "Европейская солидарность". Политическая сила Порошенко занимает первое место, набирая 17,1% поддержки среди респондентов. А "Слуга народа" получает всего 15%, что немногим больше результата партии "Батькивщина" - 13,3%. При этом четвертую строчку в опросе занимает "Разумная политика" экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова с 9,9% рейтинга, хотя эта партия даже еще не создана.

Падение показателей президента нельзя назвать резким. Уровень его поддержки среди украинцев последовательно снижался с момента избрания президентом. По версии ряда СМИ, это связано с отсутствием реализации ключевых обещаний Зеленского, в особенности по треку урегулирования конфликта в Донбассе.

Отдельными негативными факторами социологи считают закон об олигархах, который ухудшил отношения главы государства с представителями крупного бизнеса, санкции против граждан собственной страны по линии СНБО, увольнение руководства Конституционного суда, а также сложную социально-экономическую ситуацию внутри страны, которая обострилась из-за пандемии и угрозы энергетического кризиса, вызванного дефицитом угля для ТЭЦ и ТЭС.

При этом санкции СНБО во многом затронули политических оппонентов Зеленского, к примеру, Виктора Медведчука из ОПЗЖ, что обострило взаимодействие президента с оппозицией. Проблемы возникают и с представителями националистических движений, которые последовательно обвиняют главу государства в отсутствии жестких шагов по Донбассу.

Впрочем, в последние месяцы главным вызовом для Зеленского стал провал спецоперации по так называемым "вагнеровцам" - подготовки задержания 33 россиян на Украине. Оппозиция и националисты обвиняют президента в намеренном срыве операции. Более того, главу офиса Зеленского Ермака считают "кротом", слившим России информацию о ее подготовке. Собственно, расследование СМИ о "Вагнергейте" изначально и стало поводом для протестов 1 декабря - оппоненты президента пообещали массовый митинг в случае отказа от увольнения Ермака.

Источник - Газета.Ru
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