Талибы* не поделили границу с иранскими фермерами

15:20 02.12.2021

"Талибан*" сообщил об окончании перестрелки на границе с Ираном



Александр Ахтырко



На границе Ирана с Афганистаном в среду произошла перестрелка. В Кабуле информацию о ней представили как "интенсивные боестолкновения", а также поспешили сообщить о захвате иранских КПП и нескольких пограничников. Позднее в Иране привели свою версию событий. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".



1 декабря поступила противоречивая информация из Ирана и Афганистана о столкновениях на границе двух стран. Источники из Кабула передали, что между боевиками и иранскими пограничниками "идут бои". В Иране позднее опровергли данные о том, что радикалы якобы захватили несколько контрольно-пропускных пунктов.



Что сообщила афганская сторона



Агентство Aamaj News сообщило о крупных боестолкновениях с применением тяжелых вооружений, вспыхнувших на границе двух государств.



Афганское СМИ утверждает, что интенсивные бои произошли в уезде Канг провинции Нимроз на севере республики и начались около 16.00 мск.



В публикации также отмечалось, что радикалы стянули к границе бронетехнику, в том числе ту, которую на афганской территории оставили вооруженные силы США.



"Обе стороны активно применяют артиллерию", - говорится в сообщении агентства.



По данным Aamaj News, несколько контрольно-пропускных пунктов Ирана в результате якобы перешли под контроль боевиков. Речь шла, в частности, о КПП "Дхерис" и "Дост-Мохаммад". Кроме того, несколько иранских пограничников "были взяты в плен", утверждают в Кабуле.



При этом никакой информации о причинах конфликта в сообщении агентства не приводится.



Что сообщила иранская сторона



В свою очередь, иранское агентство Tasnim опровергло сообщения о том, что боевики захватили КПП.



"Иранские силы полностью контролируют границу", - цитирует издание слова источника.



При этом он не стал отрицать сам факт перестрелки, причина которой, по его данным, заключалась в "неверном понимании афганской стороной пограничной линии".



Несколько лет назад для борьбы с контрабандистами, как пишет ТАСС, на территории Ирана в нескольких сотнях метров от афганской границы возвели стены.



Иранские фермеры в среду зашли за эти стены, оставаясь на территории исламской республики.



Однако афганские боевики ошибочно расценили это как нарушение госграницы и открыли огонь.



* Организация запрещена в России