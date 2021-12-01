Алишер Усманов продал свою долю в российском веб-бизнесе - VK (бывшая Mail.ru Group)

16:58 02.12.2021

Компания миллиардера Усманова продала долю в VK

Марина Дульнева

Forbes Staff

Владислав Скобелев



VK, владеющая крупнейшей в России соцсетью, сменила владельца. Компания миллиардера Алишера Усманова продала весь свой пакет "Согазу"

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова продал пакет акций VK (бывшая Mail.ru Group), сообщает пресс-служба USM.



Холдинг владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале "МФ Технологий", которая контролирует 57,3% голосующих акций компании. USM через "Мегафон" принадлежало 45% "МФ Технологий". Весь пакет акций в капитале VK был продан группе "Согаз". Сумма сделки не раскрывается.



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"Акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход - максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству", - приводятся в сообщении слова Усманова. Он добавил, что USM выходит из капитала VK, "оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем".



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Генеральный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан отметил, что сотрудничество с VK стало "важным элементом цифровой трансформации" компании. "Уверен, с новым акционером VK ожидает новый виток развития", - добавил он.



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На сайте "Согаза" говорится, что совет директоров компании одобрил 45-процентное участие в капитале "МФ Технологии".



Forbes направил запрос в "Согаз". Представитель "Мегафона" отказался от комментариев. В VK также отказались от комментариев, так как не могут комментировать изменения в структуре контролирующего акционера.



В ноябре свою долю в "МФ Технологиях" решил продать и "Сбер": новым владельцем его пакета (36% акций) стал Газпромбанк. Сумма сделки составила 12,8 млрд рублей.