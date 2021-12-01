Три - в одно. КырПрез Жапаров опять реорганизовал управление делами президента

17:04 02.12.2021

2 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Вместо трех одно: Садыр Жапаров создал единое управление делами президента



Cадыр Жапаров подписал Указ "О совершенствовании материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба президента.



Согласно документу, объединены управления делами главы государства, кабинета министров и Жогорку Кенеша.



Как поясняет пресс-служба, это предпринято в целях дальнейшей оптимизации и совершенствования системы материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти.



Вновь образованное управление делами президента теперь отвечает за материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главы государства, парламента, кабмина, администрации президента и аппарата Жогорку Кенеша.