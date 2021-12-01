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|Последние инвесторы покидают Киргизию. Власти не дают электричества на их предприятия
17:10 02.12.2021
2 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Нет электричества. Инвестиционные компании приостанавливают работу в Кыргызстане
Инвестиционные предприятия месяц простаивают из-за отсутствия электричества. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Алиярбек Абжалиев.
Он предложил кабинету министров принять четкое решение по обеспечению электроэнергией.
"Сейчас мы ищем инвесторов. В то же время не можем обеспечить электричествам те компании, которые есть. Что это за подход к работе со стороны кабмина? Месяц не даете электричество. Тут надо либо решить вопрос, либо закрыть и попрощаться с инвесторами", - сказал Алиярбек Абжалиев.