The Telegraph: союзники Запада рассыпаются подобно костяшкам домино

20:44 02.12.2021

The Telegraph: Россия применила принцип домино к странам Запада

Россия и Китай используют самые разные приемы, чтобы рассорить Запад с его бывшими союзниками, пишет The Telegraph. Однако автор статьи признает, что западные страны фактически сами бросили дружественные государства на произвол судьбы. Обозреватель призывает Британию защитить исторически сложившиеся альянсы от "хищнических государств".



Кон Кафлин (Con Coughlin)



Британские вооруженные силы видят в России страну, от которой исходит самая серьезная угроза для наших национальных интересов. Между тем, с точки зрения британских разведывательных служб, основное внимание необходимо уделять действиям коммунистического режима Китая. И вызовы, связанные с необходимостью решать эти две совершенно разные проблемы, будут обуславливать подход Великобритании в области безопасности в ближайшие несколько десятилетий.



О различиях в приоритетах руководства нашей разведки и вооруженных сил стало известно за последние несколько дней, поскольку и глава службы внешней разведки Великобритании (MI6), и глава британских вооруженных сил раскрыли суть своих точек зрения.



В первом публичном выступлении после назначения на должность главы MI6 Ричард Мур (Richard Moore) хотя и признал, что от Москвы исходит "целый спектр угроз", все же подчеркнул, что именно Китай является "единственным основным приоритетом" для его агентства - из-за масштабной шпионской деятельности, развернутой Пекином в Соединенном Королевстве, и из-за того пагубного влияния, которое он оказывает в других странах мира. Больше всего беспокойства вызывает тщательно разработанный план по заманиванию бедных стран, как выразился Мур, в "долговые и цифровые западни", - эта стратегия направлена на то, чтобы консолидировать влияние Китая по всему миру.



Между тем сэр Ник Картер (Nick Carter), уходящий в отставку глава вооруженных сил Великобритании, изложил иную точку зрения. В своем прощальном интервью изданию Telegraph он подчеркнул, что именно Россия является "самой серьезной угрозой для нашей страны". Чтобы аргументировать свою точку зрения, он указал на недавно проведенный Москвой тестовый запуск противоспутниковой ракеты, ее агрессивное поведение по отношению к Украине и ее роль в разжигании миграционного кризиса в Восточной Европе.



Примирить эти два совершенно разных подхода весьма непросто. В то время как в процессе расширения своего влияния Китай предпочитает опираться на свою экономическую мощь, Россия с более высокой вероятностью может применить грубую силу, о чем свидетельствуют ее попытки запугать Украину.



При этом у России и Китая есть много сходств. Обеими странами управляют репрессивные авторитарные режимы, которые не заинтересованы в том, чтобы придерживаться международных стандартов поведения. Для обеих стран характерно оппортунистическое поведение, поскольку обе они стремятся использовать слабые места, возникающие в системах защиты западного альянса, для достижения собственных целей.



К примеру, Россия ведет очень активную деятельность на Балканах, где она долгое время негодовала по поводу западного вмешательства в процесс стабилизации региона после падения Югославии, и где она участвует в попытках подорвать мирные договоренности, закрепленные в Дейтонских соглашениях.

Вмешательство России в дела Балкан - это прямое следствие утраты интереса к региону со стороны Вашингтона и европейских столиц. Этим же можно объяснить стремительное расширение влияния Китая в тех странах, которые прежде поддерживали тесные связи с Западом. И, хотя Пекин, возможно, действует искуснее и хитрее России, его тактика чрезвычайно эффективна.



Пакистан, который не так давно был ключевым союзником Запада в войне против терроризма, превратился в "клиентское государство" Пекина после того, как Исламабад получил миллиарды долларов на поддержку реализации инициативы "Один пояс, один путь". Шри-Ланка - еще одно государство, поддерживающее тесные связи с Западом посредством таких институтов, как Содружество наций, - тоже уступила под экономическим нажимом Китая: ей пришлось передать Пекину свой ключевой южный порт после того, как она не смогла выплатить кредиты в размере 980 миллионов долларов, которые ей предоставил Китай.



Африка - это еще один регион, где комплексный план Китая по закреплению контроля над ключевыми торговыми маршрутами постепенно перерос в многомиллиардные строительные проекты как на восточном, так и на западном побережье континента. Больше всего тревоги вызывает усиление влияния Китая в Нигерии - государстве, входящем в состав Содружества наций, чьи исторические связи с Великобританией были вытеснены под воздействием растущей зависимости от щедрот Пекина.



Пекин инвестировал около 10 миллиардов долларов в развитие транспортной инфраструктуры Нигерии, и его влияние настолько сильно, что прокитайский подход нигерийского президента Мухаммаду Бухари (Muhammadu Buhari) уже вызывает неподдельную тревогу. Доктор Букола Сараки (Bukola Saraki), оппозиционный политик, получивший образование в Великобритании, который планирует вступить в борьбу с Бухари на следующих президентских выборах, считает, что это может обернуться ростом влияния и давления Китая на Нигерию: "Есть реальные опасения, что в отсутствие скоординированных усилий, направленных на изменение текущей траектории, наше долгосрочное будущее окажется связанным с Китаем, а не с демократическими союзниками, такими как Соединенное Королевство".



После недавних событий на Барбадосе, где, по некоторым сообщениям, к решению стать республикой подтолкнули отношения Бриджтауна с Китаем, перспективу того, что такие страны, как Нигерия, могут еще больше сблизиться с Китаем из-за пренебрежительного отношения Запада, нельзя игнорировать.



В Великобритании, несомненно, признают, что необходимо прилагать больше усилий, чтобы защитить исторически сложившиеся альянсы от таких хищнических государств, как Китай и Россия. К примеру, вооруженные силы уже укрепляют свое присутствие в региональных узлах в Кении и Омане, чтобы лучше понимать характер местных вызовов.



Подобные инициативы, несомненно, долгожданны и благоприятны, однако их должны поддержать все основные правительственные агентства, включая вооруженные силы и разведывательные службы, и в гораздо более широких масштабах, если мы хотим помешать тому, чтобы наши прежние союзники оказались в руках наших противников.



Оригинал публикации: The West"s allies are falling like dominoesОпубликовано 02/12/2021