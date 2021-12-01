Новые санкции США: русская элита должна взъесться на Путина

21:25 02.12.2021

Дойдет ли до отключения от SWIFT, блокирования валютных счетов и нефтяного эмбарго?



Анна Седова

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Константин Блохин



Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России действенными санкциями, от которых Вашингтон раньше воздерживался. Ввести эти меры "высокого уровня воздействия" Блинкен пообещал в случае агрессии против Украины.



"Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом", - заявил госсекретарь США.



Судя по тому, как последние несколько месяцев Вашингтон при поддержке лояльных СМИ активно продвигает тему "российской агрессии" против Украины, говоря о сосредоточении войск на границе и выпуская одну за другой публикации о грядущей агрессии, это вполне может служить подготовкой для введения санкций, о которых говорил Блинкен. США вполне могут ввести ограничения без конкретного повода и сослаться на то, что именно этот шаг и остановил неизбежное "вторжение", которое вот-вот должно было состояться.



"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит", - сказал Блинкен.



Вопрос в том, какими "невиданными" санкциями может угрожать Белый дом. С одной стороны, за последние годы их арсенал был практически исчерпан, с другой, остается еще несколько мер, которые много обсуждались, но пока не вводились.



Самое очевидное - это отключение России от международной платежной системы SWIFT. Впрочем, как считают многие экономисты, это не станет таким уж сильным ударом по российской экономике, хотя и осложнит работу банковской системы.



SWIFT - это общепринятая система обмена межбанковскими сообщениями, и если Россию от нее отключить, придется просто искать другой способ этого общения. Уже есть некоторые альтернативные системы, например, китайская CIPS, европейцы также разработали собственный механизм INSTEX, который находится на стадии тестирования, Банк России еще несколько лет назад создал Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Конечно, все это осложнит транзакции, сделает их более дорогими и долгими, но не невозможными.



Реальной проблемой стало бы не отключение от SWIFT, а запрет американским и европейским банкам держать у себя валютные корреспондентские счета российских банков. То есть фактически запрет на любые операции в долларах для России. Вот это станет катастрофой для российской экономики - экспортеры не смогут получать выручку в долларах, компании в принципе не смогут совершать операции в американской валюте, а она остается основной валютой расчетов, и даже Банк России не сможет проводить интервенции в долларах, что приведет к обрушению курса рубля. Но такой шаг стал бы пересечением всевозможных "красных линий" для России.



Не менее радикальным стал бы запрет на экспорт российской нефти, газа или других ресурсов по образцу иранского. Но что будет с и без того нестабильным рынком, если оттуда выпадут российские объемы нефти и газа, предсказать сложно. Сейчас наша страна занимает второе место среди мировых экспортеров нефти и, кстати, второе-третье место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США.



Также могут рассматриваться и персональные санкции против высокопоставленных чиновников вплоть до самого президента, либо санкции против крупнейших российских компаний, которые до сих пор ограничений избегали. В этом случае история с санкциями против структур Олега Дерипаски могла быть пробным камнем, и если за ним последуют и другие олигархи, это может внести смятение в ряды российских элит.



Самым простым и, по мнению политолога-американиста, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, вероятным вариантом станут санкции против многострадального "Северного потока-2". Газопровод находится на стадии сертификации и, теоретически, США могут махнуть рукой на договоренности с Германией (или же заключить с ней новое соглашение, пообещав что-то взамен) и полностью запретить его использование.



- Скорее всего, санкции будут, и сейчас все к этому готовится, - считает Константин Блохин. - Все информационное поле переполнено двумя темами - дескать, Россия готовит агрессию на Украине и за эту гипотетическую агрессию против нее готовы ввести санкции. И даже если агрессии не произойдет, санкции будут нести превентивный характер.



При этом полномасштабной эскалации, скорее всего, не будет. Для США Украина является стратегическим активом. Если мы предположим, что Украина спровоцирует Россию на использование грубой военной силы, то понятно, что в этом случае будет поставлен крест на украинской государственности. США лишатся своего стратегического актива, а украинская элита потеряет власть. Поэтому война, о которой говорят западные информагентства, ни американцам, ни украинцам не выгодна.



Вполне возможно, будет какая-то ограниченная эскалация напряженности, скорее всего, в Донбассе. Но она будет иметь свои пределы, потому что если польется кровь людей с российским гражданством, Россия не сможет остаться в стороне, ей придется действовать.



Мы видим, что США готовят все это для введения новых санкционных пакетов. Даже если не произойдет вообще никакой эскалации, они все равно обвинят Россию в ведении гибридной войны или заявят, что вводят ограничения, чтобы обезопасить Украину от агрессии в будущем и показать "русскому медведю" западные "красные линии". В ближайшие недели мы увидим, как эта информационная война будет раскручиваться еще сильнее, чтобы консолидировать союзников США и демонизировать Россию.



"СП": - Какие санкции выглядят сейчас самыми вероятными?



- Главной "страшилкой" на протяжении долгого времени является то, что США отключат Россию от системы SWIFT. Сложно сказать, насколько болезненной будет эта мера, так как даже экономисты высказывают разные мнения на этот счет. Одни группы экспертов говорят, что будет нанесен серьезный ущерб, другие, в том числе и правительственные, - что мы уже нашли способ себя обезопасить. И не совсем понятно, действительно ли это грозное оружие или только "водяной пистолет".



Но, на мой взгляд, все сейчас ведется к тому, чтобы на максимально долгое время застопорить ввод в эксплуатацию и функционирование "Северного потока-2". Тем самым американцы убьют несколько зайцев одним выстрелом. Россия не будет получать прибыль от экспорта газа, а Европа еще больше окажется под контролем США, ведь ей придется покупать дорогой американских сжиженный газ. Кроме того, это, по мнению Вашингтона, приведет к ухудшению экономического положения в РФ, что вызовет социальный протест и будет расшатывать ситуацию изнутри.



Основная ставка сейчас делается не столько на санкции или отключение от SWIFT, сколько на демонизацию России, как таковой. Это должно заставить Европу, в первую очередь, Германию, приостановить введение в эксплуатацию "Северного потока-2".



"СП": - А что насчет более жестких санкций, например, эмбарго на поставки углеводородов?



- Сложно сказать, готовы ли пойти на это США. Сейчас цены на газ в той же Европе просто астрономические, и многие надеются, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" их снизит. Можете представить, что случится с ценами, если российский газ, напротив, изъять с рынка? Не уверен, что США решатся на такой шаг.



Зато могут быть расширены персональные санкции против высокопоставленных чиновников и бизнесменов. До санкций против президента дело, думаю, не дойдет, а вот до его окружения - вполне возможно. Этот круг и так постоянно расширяется, в него попадают и бизнесмены, и политики, и общественные деятели. Это делается для того, чтобы рассорить Владимира Путина с элитой, вбить клин в сложившийся между ними консенсус. Если элита начнет нести ущерб от действий президента, это обострит внутриполитическую борьбу в нашем государстве.