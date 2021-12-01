 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.12.2021
23:37  Назарбаев рассказал о предложении создать Туркестанскую республику в 1991 году
22:58  Пентагон готовит в Узбекистане секонд-хенд для украинской авиации, - В.Мухин
22:46  В Узбекистане создается новое ГосАгентство - "по работе махаллабай и развитию предпринимательства"
22:41  Скончался узбекский сценарист и режиссер Джасур Исхаков
21:26  Как России принудить НАТО к миру, - Тимофей Бордачев
21:25  Новые санкции США: русская элита должна взъесться на Путина
21:19  Как меня выдворяли из Эстонии в Узбекистан, - апатрид Кушаев

20:44  The Telegraph: союзники Запада рассыпаются подобно костяшкам домино
20:30  Постзапад строит свой "Храм биоцифры", ведет мир туда, где нет ни свободы, ни достоинства, - А.Фурсов
17:10  Последние инвесторы покидают Киргизию. Власти не дают электричества на их предприятия
17:04  Три - в одно. КырПрез Жапаров опять реорганизовал управление делами президента
16:58  Алишер Усманов продал свою долю в российском веб-бизнесе - VK (бывшая Mail.ru Group)
15:20  Талибы* не поделили границу с иранскими фермерами
15:17  "Зелю прочь": как на Украине прошел день "госпереворота"
10:59  Dagens Nyheter: "омикрон" снова обнажил пропасть между богатыми и бедными
09:52  Казахстан уперся в конец года. Где поводы для гордости? - Д.Ашимбаев
09:49  Новый либерализм. Курс на ликвидацию человечества, - А.Дугин
09:30  Стрельба на таджикско-кыргызской границе. Кем был похищен и избит учитель? - "РО"
08:58  В Узбекистане задержали организаторов финансовой пирамиды Golden Cash store. Оказались украинцами
08:55  WTA отменила турниры в Китае из-за скандала с Шуай Пэй
08:43  Пугало из Путина и Си – лучший способ укрепить "Мертвую империю", - "СП"
08:36  Украину натягивают на глобус.., - В.Соловьев
01:26  Строим ЛЭП и ЖД, - итоги переговоров УзбДелегации в Кабуле
01:22  В Якутии решили клонировать мамонтов
01:00  "Газпром" и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам
00:29  Россия намерена запустить "Северный поток-2" вопреки разрешению европейских судей, - "МК"
00:13  Россия и Китай делят Таджикистан, - Владимир Прохватилов
00:04  Иракские выборы открыли путь в неизвестность, - А.Веселов
00:02  Кырполитик Текебаев уверяет, что на него напали и избили... 70 злодеев
00:01  Двойное гражданство как инструмент российской внешней политики на постсоветском пространстве, - И.Зевелев
00:00  Американская демократия попала в идеальный шторм, - А.Цуладзе
Среда, 01.12.2021
22:18  В Киеве стартовал УкрМайдан-21. Создан его "координационный совет"
21:11  Дахма. Опять стрельба на таджико-киргизской границе
18:25  На БлВостоке Россия всех переиграла, - Анатоль Ливен
18:22  Путин предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток. Вспомнила бабушка...
18:20  Украинская независимость построена на тотальном обмане, - Н.Стороженко
18:08  "Свободные и открытые". МИД России одобрил выборы в Киргизии
17:48  Нимруз. Талибы неожиданно атаковали погранзаставы Ирана
16:49  Глава МИД Британии Лиза Трасс залезла в танк в Эстонии. Пугать Путина, - The Telegraph
16:36  Любовь к Новому Узбекистану оказалась быстротечной. Возвращение блудной дочери Узбекистана закончилось личным разрывом
15:22  В ход пошел газ. Разгон протестующих в южно-узбекской Кашкадарье
15:21  Россия продолжает эвакуацию сограждан из Кабула. 300 человек 3 бортами (странный загруз)
15:20  Мир подсчитывает первые убытки от "Омикрона"
15:18  Что погубило СССР: Запад или пустые прилавки?
15:10  Нацбанк Кыргызстана выпустил коллекционную монету в честь борцов с коронавирусом (фото)
15:08  Нацбанк Казахстана выпускает банкноту 20 000 тенге с изображением Назарбаева. Фото
15:04  "Лазги - танец Души и Любви". Саида Мирзиеева фестивалит на Expo в Дубае (фото)
15:01  Тридцать лет несостоявшейся независимости. Что стало с Украиной и ее президентами, - Е.Мурзина
12:58  Le Figaro: Число жертв Covid-19 в Европе составило более 1,5 млн человек
12:31  Итоги Кырголосования. Кандидаты обвиняют власти в создании условий для революции
12:20  Д.Ашимбаев: Семь столпов государственности Назарбаева – это прощальный наказ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как России принудить НАТО к миру, - Тимофей Бордачев
21:26 02.12.2021

Как России принудить НАТО к миру

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"

Выступая перед послами иностранных государств, президент России заявил, что Москва приглашает США и их союзников к переговорам по поводу отношений, "исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение (угрожающих нам) систем оружия в непосредственной близости к территории России". Это заявление стало продолжением уже высказанного несколько дней назад желания получить от Запада юридические гарантии безопасности российских границ.

Именно на то, чтобы сдвинуть отношения с Западом с мертвой точки, направлены усилия России в области военного строительства и демонстрация оборонной мощи вокруг украинской территории. Инициатива президента Путина обозначает идеальную цель общеевропейского характера, поскольку только в праве есть истинная справедливость в отношениях между народами. Но двигаться к этой цели можно долго и разными путями.

Вряд ли мы можем идти в наших ожиданиях настолько далеко, чтобы верить в готовность США и их союзников сейчас предоставить России какие-то формальные гарантии своего правильного поведения. Тем более, что для них возможность максимально занять зону жизненных интересов Москвы – это самое важное достижение по итогам холодной войны. Все остальное – Парижская хартия для новой Европы 1990 года, Акт Россия – НАТО от 1997-го и прочие документы – символическое оформление того факта, что Москва была слабее, а Запад – сильнее на протяжении весьма продолжительного времени. Достаточного для того, чтобы захватить столько территории, сколько это было возможно, и на последнем этапе даже вторгнуться в непосредственную зону безопасности России на Украине. Вся совокупность действий, документов и даже соглашений после холодной войны была не обустройством международного порядка в Европе, а фиксацией увеличения односторонних преимуществ США и их союзников.

Инициированный Западом в феврале 2014 года переворот в Киеве стал водоразделом. После того, как это случилось, наивно думать, что Россией могут двигать опасения ухудшить отношения еще больше – США и союзники сделали это сами. "Красная черта" была пересечена именно тогда, и все последующие события – только результат принятых тогда Вашингтоном решений. Даже если американцы не всегда могут контролировать поведение своих марионеток в Киеве, это не меняет сути проблемы – Украина в целом управляется с точки зрения не выживания этой страны, а нанесения максимального ущерба России.

После событий 2014 года масштабы и интенсивность мер давления Запада в отношении России – это вопрос не вероятности, а времени. Управление этим конфликтом для Москвы имеет смысл только в плане подготовки встречных мер, способов смягчить для национальной экономики последствия и создать внутри условия, при которых даже самые массированные санкции не нанесут непоправимого ущерба. При этом половинчатостью своих агрессивных действий Запад даже помогает России лучше подготовиться к каждому следующему удару. То, что он последует, не может вызывать никаких сомнений. Поэтому пытаться предотвратить очередные санкции хорошим поведением – уникальная по степени наивности задача.

Сейчас к мерам экономического и политического воздействия прибавляется возрастающая военная активность сторон в регионе их соприкосновения. Непосредственная причина – поддержка Западом политики саботажа в отношении минских договоренностей от февраля 2015 года, которую проводят киевские власти. Одновременно со стороны Киева наращивается военное давление на самопровозглашенные республики Востока Украины, а Россия принимает меры по их сближению с российской экономикой. Второй раз в 2021 году Россия демонстративно усиливает свою военную группировку в западных регионах страны и предупреждает Киев, что авантюристические действия приведут к печальным последствиям для украинского государства и режима.

Россия не скрывает, что демонстрация силы у украинской границы направлена на создание напряжения. Это именно то, чего явно не хватало нашим партнерам на Западе на протяжении долгих лет после холодной войны. Поэтому сейчас они суетятся. Сами, или голосом Киева, пугают весь мир вероятной большой войной, результатом которой станет исчезновение той Украины, которую мы знаем. Можно предположить, что на Западе сами больше всего и хотели бы масштабного военного сценария, поскольку он позволяет избежать пугающей их перспективы длительного противостояния.

Такое решение украинской проблемы рискует оказаться тактической победой, но стратегическим поражением России, поскольку приведет к жесткой фиксации разделительных линий в Европе и лишит Москву инструментов воздействия на страны НАТО. Постоянная напряженность вокруг Украины, Прибалтики или белорусско-польской границы лучше, чем комфортное размещение там вооруженных сил и технических систем Запада, угрожающих Москве или Санкт-Петербургу. Тем более, что сейчас нельзя сказать о полной готовности стран Запада к длительному противостоянию. Социальные системы и экономики находятся там в состоянии не меньшего стресса, чем в России. Но при этом масштабы обязательств, которые гарантируют власть правящей элиты, там намного серьезнее.

В середине прошлого века выдающийся французский теоретик внешней политики Раймон Арон писал, что "международные отношения разворачиваются в тени войны". Планомерное восстановление справедливости в европейской международной политике будет сопровождаться постоянной угрозой серьезного столкновения, множеством локальных военных эпизодов и переговоров. Однако альтернативой этому является вытеснение России за пределы Европы и ее неспособность влиять на ситуацию в непосредственной близости от той части страны, где расположены важнейшие административные и экономические центры, проживает и будет проживать подавляющее большинство населения. Даже если экономические интересы России будут постепенно смещаться на Восток, она не может самоустраниться из Европы – таково ее геополитическое положение.

В мире, где единственным ограничителем силы одного государства является сила другого, гарантии – это не бумажки под названием "международные соглашения", а понимание того, что переход "красной линии" будет означать принятие на себя очень серьезных последствий. Эти последствия могут быть взрывными и катастрофическими, а могут – растянутыми во времени, образующими хаос и неопределенность, при которых спокойное развитие и решение других задач становится невозможным. Оснований для первого сценария сейчас немного, а второй внушает гораздо больший оптимизм, чем может показаться на первый взгляд.

Невозможно поспорить с тем, что сейчас перед Россией стоит масштабная задача – исправлять здание европейской безопасности не революционным, то есть военным, а эволюционным способом. Но нельзя сказать, чтобы для этого не было никаких предпосылок. Самая могущественная из них – отсутствие у США и основных стран Запада жизненно важных интересов, связанных с Восточной Европой. Конфронтация с Россией здесь остается для них не необходимостью, а выбором, от которого можно отказаться под воздействием более могущественных обстоятельств. В этом состоит базовое отличие ситуации вокруг украинского вопроса от положения, которое предшествовало возникновению двух мировых войн в ХХ веке.

Однако необходимость постоянно отвечать на силовое давление с российской стороны может уже в среднесрочной перспективе привести к ослаблению США там, где у них действительно есть жизненные интересы – в отношениях с Китаем. Только закат глобального могущества США может открыть путь к миру в Европе и, пусть пока чисто теоретически, обретению американцами способности договариваться. Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу "с порога", предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638469560
Новости Казахстана
- Более 8 млн казахстанцев полностью вакцинировались от коронавируса
- За 10 месяцев 2021 г. инвестиции в обрабатывающую промышленность РК выросли на 78,6% до 1,2 трлн тг
- Национальный флаг Казахстана поднят на "EXPO 2020 Dubai"
- Заседание Попечительского совета НАО "Фонд Отандастар"
- Где поводы для гордости?
- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2021 года
- Госорганы не поддержали предложение депутатов "Ак жола" о запрете банкам изымать имущество граждан и предпринимателей сверх залога
- ЗКО – регион, который требует усилий
- Межведомственная комиссия одобрила решение запрета на экспорт крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови
- "Самрук-Қазына", "ADQ" И "TAQA" подписали соглашение о создании Энергетического холдинга
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  