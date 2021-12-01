Скончался узбекский сценарист и режиссер Джасур Исхаков

22:41 02.12.2021

На 75-м году жизни скончался известный сценарист, режиссер и писатель Джасур Исхаков.



В Ташкенте в четверг на 75-м году жизни скончался известный режиссер, сценарист и писатель Джасур Исхаков. Об этом сообщило Агентство кинематографии Узбекистана.



Джасур Исхаков окончил режиссерский факультет Ташкентского театрально-художественного института имени Островского в 1971 году и Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР в Москве в 1975 году.



Как пишет сайт "Письма о Ташкенте", по его сценариям сняты десятки документальных фильмов, а также мультипликационные картины и сюжеты для сатирического киножурнала. Среди них фильмы "Землетрясение в Газли", "Уроки смены", "Трудные уроки", мультфильм "Чудесный ковер", художественный фильм "Ясные ключи" (1977−1978).



Самостоятельно как режиссер по своим сценариям он поставил картины "Останься!..", "Проклятие золотого коня", "Охота для настоящих мужчин", "Приключения в стране Чатранга", "День истины" и другие.



Среди последних работ - документальный фильм "Дети войны", а также картина "Столица дружбы и тепла" об участии советских республик в ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966 года.



В 2017 году вышла книга его рассказов "Сны о старом Ташкенте".