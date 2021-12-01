В Узбекистане создается новое ГосАгентство - "по работе махаллабай и развитию предпринимательства"

22:46 02.12.2021

Президент анонсировал создание Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства на базе приемных премьер-министра и Агентства по развитию предпринимательства. Помощники хокимов начнут работать с 1 января, к каждому району (городу) прикрепят сотрудников госорганов и банков. Они отправятся в годичную командировку с сохранением должности и зарплаты. Лучших наградят знаком "Реформатор Нового Узбекистана".

Вчера, 18:33 Политика

На базе приемных премьер-министра Узбекистана и Агентства по развитию предпринимательства будет создано Агентство по работе махаллабай (в разрезе махаллей) и развитию предпринимательства с городскими и районными центрами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.



О создании новой структуры было объявлено 2 декабря на совещании под председательством главы государства, посвященном вопросам обеспечения населения жильем, расширения ипотечного кредитования и развития рынка строительных материалов.



"За эффективный запуск данной системы ответственны руководители всех регионов и секторов", - заявил президент Шавкат Мирзиеев.



На совещании обсуждались вопросы организации в каждой махалле работы помощников хокима по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости и сокращения бедности. Сообщено, что помощники хокимов начнут работу во всех махаллях с 1 января.



В течение года будет создан постоянно действующий "Штаб по работе махаллабай". К каждому району и городу будут прикреплены по 1−3 сотрудника министерств, центральных ведомств и банков, говорилось на совещании.



Их будут направлять в районы в годичную командировку с сохранением места работы и размера заработной платы. Проявившие себя помощники хокимов и представители государственных органов будут премироваться, а по итогам года могут наградить нагрудным знаком "Реформатор Нового Узбекистана". При покупке квартиры в ипотеку им будут предоставлять субсидию в размере 50%.



В сентябре Шавкат Мирзиеев на встрече с избирателями в Каракалпакстане предложил ввести должность помощников хокима в махаллях. Они должны оказывать содействие в реализации предпринимательских проектов, обучению профессии, организации эффективного использования приусадебных и пустующих земель и зданий. Цель - создать новые рабочие места, повысить доходы на душу населения и сократить бедность



В первой половине ноября сообщалось о случаях принудительного назначения финансистов, экономистов и сотрудников налоговых органов на должность помощника хокима. Министр юстиции Русланбек Давлетов тогда заявлял, что никто не имеет права принуждать кого-либо на новую должность.



В конце ноября президент высказывался о задачах помощников хокимов: "Они должны знать как термометр настроение людей, независимо от того, на каком этаже они проживают. Какие проблемы у них дома, какие условия, сколько больных, сколько людей с инвалидностью, сколько детей, не поступивших на учебу, что нужно сделать".