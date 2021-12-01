 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пентагон готовит в Узбекистане секонд-хенд для украинской авиации, - В.Мухин
22:58 02.12.2021

Угнанные у талибов боевые машины проверят на прочность отношения Москвы и Ташкента
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

Легкие штурмовики A-29 Super Tucano были закуплены для афганской армии несколько лет назад.
Между пришедшей к власти в Афганистане организацией "Талибан" (запрещена в РФ) и руководством Узбекистана, похоже, разгорается скандал. СМИ со ссылками на источники в Кабуле сообщают, что нынешние афганские власти потребовали от Ташкента вернуть 46 самолетов и вертолетов, которые в сентябре после падения правительства Ашрафа Гани были переправлены в Узбекистан. Американские издания сообщали, что часть этой авиатехники США планируют передать Украине. Три "афганских" вертолета Ми-17 в середине ноября уже прибыли из узбекской Бухары на базу ВВС США Дэвис-Маунтейн в Аризоне (см. "НГ" от 23.11.21).
О реакции Ташкента на притязания Кабула официально не сообщается. Очевидно, что сообщения СМИ об отправке афганских вертолетов в США вызвали у талибов тревогу. 1 декабря в ходе контактов с прибывшей в афганскую столицу узбекской делегацией во главе со спецпредставителем Исматуллой Иргашевым заместитель руководителя временного правительства "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты. Нужно отметить, что также 1 декабря с рабочим визитом в Ташкенте побывал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации Александр Бортников. Он встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По данным пресс-службы президента, помимо обсуждения общих вопросов "состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане". Не исключено, что темой для разговора могла стать и судьба афганской боевой авиации.

С одной стороны, возврат талибам большого количества исправных боевых машин – это фактор, который может неблагоприятно повлиять на безопасность в Центральной Азии. И России, и Узбекистану, которые состоят в союзнических отношениях, возвращение самолетов в Кабул явно невыгодно. Но с другой стороны, если афганские боевые самолеты и вертолеты при посредничестве США будут переброшены в США, то затем они могут быть направлены в виде помощи Вооруженным силам Украины, что угрожает интересам РФ в Крыму и Донбассе.

Кроме двух десятков вертолетов Ми-17, Киев при посредничестве США может получить еще как минимум шесть турбовинтовых легких штурмовиков A-29 Super Tucano из состава бывших афганских ВВС, которые тоже были переправлены в начале осени на военный аэродром под Бухарой, сообщают СМИ. Пока нет официального подтверждения или опровержения таких публикаций. На одном из брифингов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать сообщения на эту тему, но об этом уже пишут американские СМИ, сообщая, что переброска трех "афганских" Ми-17 из Узбекистана в США уже произошла на самолете Ан-124 "Руслан" с украинским регистрационным кодом UR-ZYD. Он был были зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах, в аэропортах Осло (Норвегия) и Денвера (США), сообщало американское информационное издание Drive.

Возникает вопрос: на каком основании узбекское руководство распоряжается судьбой боевой авиации Афганистана? Ответ ясен – самолеты и вертолеты закуплены на деньги США, и американцы их считают своими. Если Ташкент не будет действовать в интересах Вашингтона, то может нарваться на санкции, что нынешнему узбекскому режиму не нужно.

Отметим, что после того, как афганские вертолеты уже прибыли на авиабазу ВВС США Дэвис-Маунтейн, узбекский президент прибыл в Москву, где ему оказали вполне радушный прием. Было подписано 11 документов, свидетельствующих о гуманитарных и экономических отношениях между двумя странами.

"По данным ООН, афганские ВВС до выхода из страны контингентов США и НАТО имели в составе почти 200 вертолетов и более 70 штурмовых и военно-транспортных самолетов различного класса, – говорит "НГ" военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин. – При этом самые боеспособные единицы, четвертая часть от всей авиации, были в начале осени перебазированы в Узбекистан и отчасти в Таджикистан. Я такие утверждения делаю на основе данных генерального инспектора по восстановлению Афганистана. Есть другие данные, но они только подтверждают высокую боеспособность авиатехники, выведенной из Афганистана". По словам эксперта, авиапарку в 46 боевых вертолетов и самолетов позавидуют страны не только Центральной Азии, но и Европы, в том числе и Украина, и Молдавия, и Грузия, и он должен быть под особым присмотром. "И главное – чтобы Москва его контролировала. Негоже, когда под носом у Кремля ее союзники действуют в не очень дружественных целях", – полагает Шульгин.

Источник - ng.ru
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