Назарбаев рассказал о предложении создать Туркестанскую республику в 1991 году

23:37 02.12.2021

Во второй серии проекта Оливера Стоуна "QAZAQ: История Золотого человека" Нурсултан Назарбаев рассказал, как ему предлагали создать единую с Узбекистаном и Туркменистаном Туркестанскую республику, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Предложение прозвучало 16 декабря 1991 года на саммите стран Центральной Азии.



"Когда я приехал сюда (в Казахстан из Москвы. - Прим.), Узбекистан, Туркменистан - все начали спрашивать меня, что нам делать. Решили собраться в Туркменистане, в Ашхабаде. Покойный президент Туркменистана Сапармурат Ниязов предложил нам объединиться, создать Туркестанскую республику. Это было бы опасно. Это была бы конфронтация, война со славянскими республиками. Разделились бы между славянскими и неславянскими", - поделился Назарбаев.



Он пояснил, что это было лишь одно из многих предложений.



"Я и президент Узбекистана выступили против такой идеи. Почему именно Россия, Украина и Беларусь это сделали, объявили о роспуске Советского Союза? Потому что еще в 1920 году, когда образовался Союз Социалистических Республик, первыми подписантами были эти трое. Пока мы в Ашхабаде заседали, несколько раз звонил Ельцин, просил меня уговорить всех присоединиться к беловежским соглашениям", - уточнил Первый Президент.



Обсуждение, по его словам, заняло два дня.



"Консенсус был в том, что раз уж так случилось, не надо конфронтации, надо вступить в Содружество Независимых Государств как равноправные члены. Мы предложили (главам России, Украины и Беларуси. - Прим.), приезжайте сюда к нам, и мы подпишем. Беловежское соглашение было 8 декабря, 21 декабря 1991 года в Алматы мы подписали договор о создании СНГ", - сказал Назарбаев.



Ранее он высказался о событиях в Жанаозене в 2011 году.



Напомним, Оливер Стоун взял интервью у Нурсултана Назарбаева для нового фильма Qazaq: The History of Golden Man. Режиссером фильма выступил украинский и американский деятель киноиндустрии Игорь Лопатенок, музыку к фильму написал обладатель "Золотого глобуса" композитор Карло Силиотто, а исполнили артисты симфонического оркестра "Астана Опера".