КНР начинает производство водорода на солнечной энергии, - А.Комраков

00:00 03.12.2021

2.12.2021



Россия теряет свои энергетические преимущества

Анатолий Комраков



Крупнейшее производство "зеленого" водорода появится в КНР уже через два года.

Крупнейший китайский нефтегазохимический концерн вкладывает около 0,5 млрд долл. в завод по производству "зеленого" водорода на солнечной энергии. Технология производства водорода на основе электролиза воды очень не нравится российским чиновникам, поскольку она убивает перспективы нефтегазовой энергетики. Российские власти обещают в будущем наладить производство "голубого" водорода из ископаемого топлива или "желтого" – с использованием атомной энергии. По утверждению российских руководителей, наша страна обладает значительными водородными преимуществами.

Китайский энергетический гигант Sinopec (соеобразный аналог российского "Газпрома") объявил, что построит к июню 2023 года в городе Куча Синьцзян-Уйгурского автономного района крупнейший в мире завод по производству 20 тыс. т "зеленого" водорода в год за 3 млрд юаней (около 470 млн долл.).



Новое предприятие призвано улучшить экологическую ситуацию в Поднебесной. В рамках проекта будет построена солнечная электростанция, которая будет способна вырабатывать 618 млн кВт-ч в год. С помощью этой фотоэлектрической энергии и будет получаться "зеленый" водород путем электролиза воды. Использовать его Sinopec планирует на собственном заводе по переработке нефти, куда будет подведен водородный трубопровод.



Согласно плану, проект позволит сократить выбросы углекислого газа на 485 тыс. т в год. Председатель правления корпорации Sinopec Ма Юншэн заявил, что компания планирует к 2025 году построить тысячу нефтегазовых и водородных заправочных станций в рамках плана превращения себя в мирового гиганта в области экологически чистой энергии.



Водород играет значительную роль в планах правительства КНР для безуглеродной экономики: доля водорода в энергобалансе страны должна увеличиться до 20 % к 2060 году. И хотя сейчас "зеленый" водород является самым дорогим, очевидно, ставка делается на удешевление технологий в будущем, как это происходит с технологиями возобновляемых источников энергии (см. "НГ" 15.03.21). В стадии разработки в КНР находятся еще три проекта по производству экологически чистого водорода: два в северном регионе Внутренняя Монголия и объект на базе морской ветряной станции в юго-восточной провинции Фуцзянь.



Россия прошла в 2021 году большой путь по переосмыслению своего "водородного" будущего. Если весной в стадии разработки концепции развития водородной энергетики предполагалось, что страна будет экспортировать на мировой рынок к 2050 году до 33,4 млн т водорода в год (с выручкой в 100 млрд долл.), то в августе в тексте утвержденного правительством документа эта оценка увеличилась в полтора раза, до 50 млн т. Правда, водород этот будет не "зеленый", а "голубой", ведь пока наша страна ориентируется на экспорт этого газа, произведенного либо из природного метана (в этом случае водород считается "голубым", и то если при производстве утилизируется СО2), или с применением энергии, полученной на атомных станциях (тогда водород обозначают "желтым" или "оранжевым").



У РФ есть конкурентные преимущества для развития водородной энергетики, заявил президент Владимир Путин во вторник. "Водородная энергетика – мы тоже над ней работаем, у нас есть определенные конкурентные преимущества. Это хорошие научные школы, наработки, кадры, инфраструктура, которую можно использовать. В том числе, скажем, газопроводную инфраструктуру можно использовать под "зеленый" водород. Мы, конечно, будем над этим думать", – сказал президент РФ.



Он выразил мнение, что "вряд ли удастся с сегодня на завтра перейти на солнечную или цифровую энергетику, да и водородная пока еще не готова". В тот же день, как сообщила пресс-служба Кремля, Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" при участии МИДа до 1 июня 2022 года "проработать вопрос о возможности экспорта в страны Евросоюза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем. А в сентябре Путин поручал изучить к 1 марта 2022 года целесообразность строительства трех приливных электростанций (ПЭС) в Архангельской области, Хабаровском крае и на Камчатке. Эксперты отмечали, что все три проекта, указанные в поручении Путина, рассматривались еще в советские времена, но так и не были реализованы из-за дороговизны.



В октябре правительство утвердило "дорожную карту" по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года. Планируется увеличение масштабов производства водорода из природного газа, а также с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и атомной энергии. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что до 2024 года на разработку российских технологий в сфере водородной энергетики будет направлено 9 млрд руб.



"Водородная энергетика в любом случае находится еще только на стадии зарождения, – сказал "НГ" ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович. – Преимущества России – это запасы природного газа, из которого можно делать водород, в том числе с улавливанием СО2 ("голубой" водород), либо путем пиролиза ("бирюзовый" водород), а также мощности АЭС, с помощью которых можно производить "желтый" водород. "Зеленый" водород пока слишком дорог, по имеющимся оценкам, для его конкурентоспособности стоимость выбросов за СО2 должна вырасти минимум до 200 евро за тонну (пока в Европе цена ниже 80 евро, а в Китае – на порядок меньше). На "зеленый" водород будут выделяться деньги, вокруг него уже есть и будет еще больше ажиотажа, но для прогресса именно этой технологии требуется немалое время. В 2020 году, например, в Европе менее 1% от всего произведенного водорода приходилось на "зеленый".



"На сегодня в мире потребляется около 116 млн т водорода, включая 74 млн т в промышленности и нефтепереработке, – рассказывал зампред правительства Александр Новак. – Россия на этом рынке может обеспечить конкурентоспособную стоимость водорода из природного газа, а также за счет электролиза воды на базе атомных станций. По водороду мы вполне можем занять нишу около 20% на мировых рынках – это тот уровень, который мы занимаем по торговле газом и нефтью", – отметил Новак.



При этом альтернативные технологии производства зеленого водорода через разложение воды за счет энергии солнца российским энергетикам категорически не нравятся, поскольку зеленый водород сделает ненужной всю традиционную инфраструктуру нефтегазовых отраслей (см. "НГ" от 02.02.2021). "Газпром" предупреждал о риске нехватки воды при ставке на "зеленый" водород. Переход мировой энергетики к низкоуглеродному будущему необходимо осуществлять с максимально широким спектром технологических решений, иначе есть риск излишних трат и нерационального расходования ресурсов, заявляла зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова.