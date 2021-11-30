Памир в поисках справедливости? Почему возникают конфликты в ГБАО? - "РО"

00:15 03.12.2021

Ноябрь 30, 2021



В Хороге вечером 28 ноября завершились четырехдневные протесты, которые начались после убийства сотрудниками милиции местного жителя Гулбиддина Зиебекова. Митингующие разошлись после того, как с ними встретилось руководство области и дало обещание выполнить их требования.



Гражданские активисты – участники переговоров сообщили Радио Озоди, что в результате переговоров таджикские власти обещали

воздержаться от любого вида преследования лиц, участвовавших в митинге;

провести быстрое, беспристрастное и эффективное расследование гибели Гулбиддина Зиебекова, Гулназара Муродбекова и Тутишо Амиршоева;

восстановить интернет и все виды связи в ГБАО.

44 гражданских активиста из разных районов ГБАО будут следить за ходом расследования.



Однако власти не спешат официально оформить достигнутые с митингующими обещания. Национальное агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр Межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в Горно-Бадахшанской автономной области сообщило, что "будут проверены, оценены и решены вопросы, находящиеся в компетенции прокуратуры во взаимодействии с представителями гражданского общества, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан".



Митинг в Хороге



Межведомственный штаб не упомянул о достигнутом соглашении с протестующими и лишь заявил, что в Хороге налажено движение общественного транспорта на центральном проспекте, торговые точки и учреждения бытового обслуживания продолжают работу в соответствии с установленным графиком.



Как все начиналось?

Протесты в Хороге начались 25 ноября после гибели 29-летнего жителя села Шохдара Рошткальинского района в ходе спецоперации таджикских силовиков.



Власти заявили, что Зиебеков находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 181, ч. 3 ("Захват заложника организованной группой") и 189, ч. 3 ("Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды") УК Республики Таджикистан. В заявлении прокуратуры ГБАО говорилось, что Зиебеков оказал вооруженное сопротивление силовикам и ответным огнем был ранен. Власти так и не сообщили о гибели Зиебекова.



Родные и близкие погибшего опровергли официальную информацию о сопротивлении им силовикам. Один из очевидцев событий заявил, что Гулбиддин Зиебеков получил пулю в голову и погиб по дороге из Шохдары в Хорог.



25 ноября десятки людей принесли к зданию администрации Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в Хороге тело погибшего Зиебекова и потребовали от властей привлечь к ответственности виновных.



Несколько раз протесты перерастали в беспорядки: 25 и 27 ноября в ходе стычек между протестующими и сотрудниками силовых ведомств Таджикистана ранения разной степени тяжести получили около десяти протестующих. Местное ТВ "Бадахшан" сообщило, что в ходе конфликта пострадали пятеро сотрудников силовых структур. О жертвах и раненых среди протестующих в репортаже не сообщалось.



С началом событий в Хороге сотни уроженцев ГБАО собрались на акцию протеста у здания посольства Душанбе в Москве. Митинги в поддержку протестующих в Хороге прошли также в Великобритании, Германии, Австрии, Канаде и у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Они выразили недовольство политикой властей Таджикистана и потребовали отказаться от насилия в отношении митингующих.



Горячая точка

Спецоперации силовиков в Хороге проводились и раньше. В 2012 году в результате такой спецоперации, по официальным данным, погибло 23 военнослужащих и 21 гражданское лицо. Официально войска в город были введены с целью задержания подозреваемых в убийстве генерала ГКНБ Абдулло Назарова, позже власти стали требовать выдачи бывших полевых командиров, которых обвинили в целом ряде преступлений.



Наиболее громкие события возникли в 2014 году, когда после расстрела машины со стороны силовиков в центре Хорога, возникли беспорядки, в результате которых протестующие подожгли здания ОВД, областной прокуратуры и суда.



Последним конфликтом в регионе стали события в Рушанском районе в июне 2020 года, когда местные жители вышли на акцию в поддержку своего земляка и против грубого обращения силовиков.



Власти Таджикистана заявляют, что спецоперации в ГБАО проводятся против с организованными преступными группировками во главе с бывшими полевыми командирами Объединенной таджикской оппозиции, которые боролись с нынешними властями в годы гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 г.г.)



Однако оппоненты таджикских властей и некоторые политологи считают, что произвол властей связан с постоянными попытками подчинить Бадахшан центру.



Шаг вперед, два шага назад

Оппозиционный политик, уроженец Хорога Алим Шерзамонов считает, что с 2012 года власти стараются любым путем, в том числе и силовым, полностью подчинить ГБАО центру – Душанбе и установить в регионе выгодный для себя порядок.



"Каждый раз они думают, что проблема решена, хотя, на самом деле они до сих никакого успеха не добились", говорит он.



"Хочу привести простой пример, который многое проясняет: в 2005-2010 г.г. в Маджлиси намояндагон – нижнюю палату парламента Таджикистана в партийном списке партии власти числились 3 кандидата. В 2015 году их стало два, а в 2020 году – ни одного. Действующий депутат Маджлиси намояндагон попал в парламент из одномандатного округа. На мой взгляд, это означает: центр постепенно приходит к мысли, что не нуждается в поддержке ГБАО", добавил Алим Шерзамонов.



По его словам, власти посчитали, что в годы руководства регионом Едгора Файзова "все вопросы в регионе решены, и поэтому вновь прибегли к насильственному методу".



С октября 2018 года на территории ГБАО действует Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и правопорядка, который был создан после критики Эмомали Рахмона, связанной с криминальной ситуацией в области. Тогда президент дал один месяц на восстановление порядка в городе и посоветовал силовикам при необходимости использовать вооруженные силы для борьбы с неформальными лидерами, которые, по его словам, не дают властям региона работать.



Возвращение к старому политическому курсу?

По словам политолога Абдумалика Кадырова, назначение Едгора Файзова главой ГБАО в 2018 году было верным и удачным политическим решением таджикских властей.



Абдумалик Кадыров

Абдумалик Кадыров

"Файзов был своего рода посредником между народом Бадахшана и правительством страны. После его отставки с поста власти продолжили старый политический курс: любым путем подчинить Бадахшан центру. Власти перечеркивают все, что было достигнуто за последние годы", считает политолог. "Главная цель властей –​ ограничить автономию, – ​подчеркивает Абдумалик Кадыров. –​ Хотя те методы, к которым прибегают власти, чтобы этого добиться, устарели. Это советская методика – силой привязать к себе. Тем более сейчас, когда власти потеряли монополию на информацию: люди видят, что происходит вокруг".



Файзов был назначен президентом Эмомали Рахмоном главой ГБАО в октябре 2018 года. До того, как возглавить регион, он более 20 лет работал в международных организациях, в том числе в программах Фонда Ага Хана в Таджикистане. Благодаря этому за три года работы на посту главы ГБАО смог привлечь в регион международную помощь и инвестиции. Едгор Файзов оперативно решал все возникшие в регионе проблемы и успакаивал недовольных жителей. Новый конфликт возник спустя месяц после его отставки с поста председателя ГБАО.



"Пора ментяь стратегию ". Как?

Политолог Парвиз Муллоджанов, комментируя хорогские события, отметил, что митинги в центре ГБАО показывают: недовольство политикой властей страны наблюдается по всему Таджикистану. Просто в Горно-Бадахшанской области, по его словам, население более открыто выражает свое отношение к происходящему. "События в Хороге показывают, что политика властей в отношении ГБАО оказалась нежизнеспособной. Эта политика не привела к стабилизации ситуации в регионе, а наоборот, дестабилизировала ситуацию", написал Муллоджанов.



Политолог уверен, что решить ситуацию в Бадахшане можно только мирным диалогом и переговорами. Муллоджанов предлагает Душанбе пересмотреть свою политику в отношении ГБАО, разработать программу развития региона, создать фонд развития ГБАО, отказаться от многочисленных постов силовиков на территории области и производить кадровые изменения.



ГБАО занимает всю восточную часть Таджикистана, являясь крупнейшим по площади регионом страны - более 64 тыс. кв. километров. На начало 2021 года, в ГБАО проживало около 250 тысяч человек. Из-за слабой инфраструктуры, отсутствия развитой промышленности и инвестиций, нехватки сельхозземель, увеличения численности населения, в области один из самых высоких показателей безработицы в Таджикистане. Почти вся памирская молодежь выезжает на заработки в Россию. Уровень бедности в ГБАО составляет около 40%, тогда как в других регионах - 20-30%. В ГБАО находятся 2,1% промышленных предприятий Таджикистана, которые выпускают 0,7 % всей промышленной продукции страны.