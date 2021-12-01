Принюхиваются: начало майданного цикла

00:47 03.12.2021

Ростислав Ищенко



Обещанная Зеленским попытка переворота не состоялась, но нечто вроде предмайдана оппозиция оформила. Обещанное оппозицией военное положение не введено, но с посланием Раде о внутреннем и внешнем положении Украины Зеленский выступил



Можно, конечно, предположить, что стороны, столкнувшись с разоблачением их планов, чуть отыграли назад, снизив накал выступлений. Но это вряд ли. Слишком маргинальным и малочисленным было предмайданье, собравшее в основном "соколов" Авакова и "орлов" Порошенко, которые впервые с 2014 года оказались в одной лодке. Слишком пафосным и приторным было послание Зеленского. На основании таких выдающихся "успехов" военное положение не вводят. Тут впору проводить парад победы и массово награждать "героев труда", "поднявших страну из руин". Скорее, стороны конфликта переоценили решимость друг друга немедленно приступить к активным действиям.



Ахметовцы пошли по классическому сценарию раскрутки майдана, рассчитанному на несколько месяцев. Сейчас мы имеем дело с первым этапом: выступление относительно небольшой группы активистов, выдвигающих абсолютно неприемлемые для власти требования: отставки Ермака, Данилова, Демченко, досрочные выборы парламента, импичмент Зеленского. По сути, активисты требуют, чтобы Зеленский уволил своих ближайших сотрудников (опору своей власти), чтобы ничто не мешало парламенту запустить и провести процедуру импичмента. В свою очередь, парламент должен отстранить от власти президента, чтобы можно было распустить парламент и назначить досрочные выборы.



Это абсурд. Можно попытаться сыграть на противоречиях между ветвями власти. Можно попытаться убедить президента, что, сдав ключевых чиновников и перезагрузив парламент, он сохранит хотя бы номинальную власть. Но потребовать от них, чтобы они добровольно друг друга обнулили и радостно отправились с тюрьму или в политическое небытие - ход явно нереализуемый. Такое требование надо подкреплять танками перед президентским дворцом и боевой авиацией над столицей. И то, Альенде, например, отказался капитулировать даже в таких условиях.



То есть оппозиция явно не рассчитывала первого декабря добиться чего-то существенного. Она, как Найем в 2014 году, или как предвыборные массовые акции в поддержку Ющенко в 2004 году, лишь создала базу для последующего развертывания сил. Требования выдвинуты, лидеры и полевые командиры обозначены, боевики продемонстрированы, координационный совет (штаб) формально создан, бессрочная акция обозначена. Все остальное (в виде палаток, населенных бомжами под охраной боевиков, "зверств полиции", сакральных жертв и прочей атрибутики сертифицированного майдана) может появиться в любой момент.



В то же время выступление первого декабря настолько внешне незначительно, что его легко сдуть назад, если Зеленский капитулирует и безусловно подчиниться Ахметову (мало ли таких предмайданий) - промелькнуло, "как утренний туман", и ни во что серьезное не вылилось.



В свою очередь, речь Зеленского в Раде, изучению которой я посвятил 12 полноценных часов, чтобы не пропустить мысль, если она туда случайно забрела, явно была задумана его окружением как попытка консолидации народа против грабителей-олигархов, вокруг "успешной" власти. Весь этот массив данных, свидетельствующих о процветании выгребной ямы под "мудрым руководством" "мальчика при буфете", который сам хочет "быть пиратом… командовать фрегатом, носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом… и на борту стоять, скрестивши гордо руки" собран зеленскими спичрайтерами из откровенной лжи и полуправды и должен преподнести его обществу как спасителя от олигархического засилья, доказать, что его избрали не напрасно, что он держит слово и выполняет свои обещания.



В принципе, содержание речи Зеленского можно передать двумя небольшими цитатами из "Книги джунглей" Киплинга:



1. "Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим - значит, это правда!"



2. "Так примыкайте же к нам, прыгающим по ветвям,

Там, где легка и гибка вьется лоза по стволам.

Путь наш отмечен дымом и громом, что мы издаем.

Верьте, верьте, много славных дел свершить удастся нам!"



Такой текст мог бы еще пройти в качестве предвыборной агитки, "молодой, честной альтернативы" прогнившему режиму, но никак не может помочь давно потерявшему поддержку и доверие собственных избирателей Зеленскому вновь обрести опору в народных надеждах и ненависти к олигархам. Зеленский уже не рассматривается как альтернатива - он плоть от плоти украинской политической системы, и его рассказы о "космических кораблях, бороздящих просторы Большого театра" никого не вдохновляют.



Когда-то давно, в 2012 году, после гораздо менее залихватского выступления в Раде тогдашнего премьера Азарова я говорил Дмитрию Табачнику: "Дмитрий Владимирович, вы при случае передайте Николаю Яновичу, что народ оценивает успехи по наполнению своих кошельков, а не по его отчетам. Лучше заявить о наличии проблемы и продемонстрировать готовность ее решить, чем рассказывать о невиданных победах и подвигах, сидя у разбитого корыта".



Так при Азарове еще хотя бы было о чем отчитываться. Все нынешние беды в виде "европейского выбора", газового реверса, борьбы с Россией, которая уже "осуществляла агрессию" (только экономическую), уже существовали, но еще в зачаточном виде. Все еще можно было исправить. Экономика была тяжело больна, но еще дышала. Общество было расколото, но горячая гражданская война с бомбардировками и артобстрелами собственных украинских городов еще не была развязана, нацисты уже тренировались по лесам, но еще не господствовали на улицах. А что может предложить народу Зеленский, кроме набора цифр, не более реальных для украинского обывателя, чем визит в лондонскую квартиру Ахметова или прогулка по Адриатике с Пинчуком на яхте? Ничего.



В общем, если первого декабря оппозиция дала предупредительный выстрел в воздух, то Зеленский в ответ отстрелялся холостой очередью.



Почему же стороны внутриукраинского противостояния, совершенно открыто объявившие друг другу войну на уничтожение, вышли на рубеж горячего конфликта? Угрозами противники обмениваются уже пару месяцев, но пар постоянно уходит в свисток.



Думаю, что проблема заключается в том, что несмотря на демонстративные мачизм Зеленского и жесткость Ахметова, оба они пока не решаются действовать самостоятельно, без отчетливо выраженной воли Вашингтона. США же молчат.



Попытки оппозиции выдать за позицию американского истеблишмента ей же (оппозицией) заказанные "разоблачительные" статьи во второразрядных американских СМИ мало кого убеждают в том, что США разрешили переворот. В свою очередь Зеленский пытается заручиться поддержкой США, демонстрируя намерение воевать с Россией, чьи войска он пару недель назад "увидел" на украинской границе. В считанные дни украинская группировка в Донбассе выросла численно более чем в полтора раза (с 85 тысяч до 145 тысяч человек), 10-15 тысяч были переброшены на белорусскую границу.



США такая внутриполитическая нестабильность на Украине выгодна, поскольку делает обе противостоящие элитные группировки более восприимчивыми к пожеланиям Вашингтона и большей готовностью их реализующими. Есть шанс дотолкать-таки Киев до нападения на Донбасс или до какой-нибудь другой аналогичной провокации.



Что же касается до резвящихся украинских политиков, то шансов победить больше у того, кто перестанет оглядываться на США и поставит их перед фактом - он силовым путем ликвидировал своих политических оппонентов и теперь является единственным "царем горы" - больше Вашингтону на Украине говорить не с кем. Решится ли кто-то? А если оба одновременно решатся?