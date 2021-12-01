Еврокомиссия сообщила о разрешении миграционного кризиса на границе с Белоруссией

00:49 03.12.2021

Миграционный скандал между Белоруссией и Евросоюзом практически исчерпан: как рассказал "Известиям" в четверг, 2 декабря, представитель Еврокомиссии Петер Стано, приток новых беженцев в республику остановлен, а тех, кто пытался попасть в Европу через границу страны с Польшей, постепенно переправляют домой - в основном, в Ирак.



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"Благодаря работе со странами происхождения и транзита и сотрудничеству с международными авиаперевозчиками мы смогли остановить приток людей в Белоруссию и заставили (президента Белоруссии Александра) Лукашенко отказаться от его тактики по заманиванию людей в страну с помощью ложных обещаний легкой дороги в ЕС", - сказал "Известиям" Петер Стано.



Ранее в этот день о новых санкциях в отношении Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Под санкции ЕС попали белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа", а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным руководства ЕС, компании участвовали в транспортировке мигрантов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.



В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт", а также авиакомпанию "Белавиа".



Также указанные страны обнародовали совместное заявление, в котором содержится призыв к властям Белоруссии прекратить "организацию незаконной миграции" через границы ЕС.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам Запада необходимо отказаться от языка санкций и угроз в отношении Белоруссии.



Днем ранее Александр Лукашенко выразил мнение, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Он указал, что ЕС перестал следовать условиям договора о реадмиссии и отказался обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.



11 ноября президент Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Подчеркнув, что в защите суверенитета Белоруссии власти страны не остановятся, он напомнил, что через республику проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод "Ямал–Европа", и пригрозил перекрыть подачу газа.



Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.