Ясности не добавилось ни на омикрон. Коронавирус может изменить планы ОПЕК+

00:59 03.12.2021

Нефтяной рынок ждет исхода встречи стран ОПЕК+ 2 декабря. Участники соглашения должны решить, как им реагировать на падение котировок нефти на 20% за месяц и появление нового штамма коронавируса "омикрон". На встрече ОПЕК, предваряющей основной саммит, не было принято никаких решений. Однако аналитики технического комитета ОПЕК+ предрекают существенный профицит нефти на рынке в первом квартале 2022 года, что может послужить основанием для участников соглашения отложить плановое повышение добычи в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки.



Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло 1 декабря, в своем докладе указал, что ожидает переизбытка предложения на рынке нефти в 2022 году. Максимальный профицит с учетом продажи 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США эксперты ожидают в январе-марте следующего года. В документе указывается, что в среднем по году переизбыток предложения составит 1,7 млн баррелей в сутки (б/с) против дефицита в объеме 1,2 млн баррелей в сутки в этом году. Так, по базовому сценарию комитета, в январе 2022 года профицит составит 2 млн б/с, в феврале - 3,4 млн б/с, в марте - 3,8 млн б/с.



При этом, отмечают в техническом комитете, если спрос будет расти медленнее, профицит по году может увеличиться до 3,1 млн б/с (3,7 млн б/с в январе, 5,2 млн б/с - в феврале, 5,6 млн б/с - в марте). Эксперты сохранили оценку роста спроса в 2022 году на уровне 4,15 млн б/с - до 100,6 млн б/с.



Подобное смещение баланса на рынке может заставить министров ОПЕК+, которые собираются 2 декабря, поставить вопрос о приостановке наращивания добычи в рамках соглашения.



На следующем заседании они должны утвердить параметры соглашения на январь (на декабрь обязательства по сокращению составляют 3,76 млн б/с).



На данный момент участники ОПЕК+ ежемесячно наращивают производство на 400 тыс. б/с и делать это собирались как минимум до весны 2022 года. В то же время договоренность допускает возможность сделать три месячные "паузы" в наращивании добычи. Окончательно отказаться от ограничений в рамках ОПЕК+ страны-участницы предполагают к октябрю 2022 года.



Дополнительным фактором риска для нефтяного рынка является новый штамм коронавируса "омикрон".



Но, по мнению техкомитета, оценить его влияние на спрос можно будет не ранее чем к середине декабря. Пока же, говорится в докладе, нет ясности по поводу тяжести перенесения новой формы COVID-19. Очевидно лишь, что новый штамм повлияет на спрос на авиакеросин по мере того, как некоторые крупные государства - в их числе США, Канада, Китай и Япония - вводят дополнительные ограничения на международные перелеты или более строгие требования к карантину для прибывших в страну.



У российских нефтекомпаний может не хватить мощностей для наращивания добычи

Саудовская Аравия, которая традиционно является сторонником более осторожного подхода к росту добычи, пока никак не сигнализировала о том, какую позицию она займет на встрече 2 декабря. Однако представители других стран ОПЕК, особенно тех, кто уже испытывает сложности с наращиванием добычи, более откровенны.



"В это время, полное неопределенности, неоспоримым фактом является то, что нам вместе со странами не-ОПЕК, участвующими в соглашении о кооперации, нужно сохранять осторожность и быть готовыми действовать упреждающе",- заявил, открывая встречу ОПЕК 1 декабря, председатель организации и министр нефти Анголы Диамантино Педро Азеведу.



У аналитиков нет единого взгляда на то, какое решение примут страны ОПЕК+ 2 декабря. Екатерина Родина из "ВТБ Капитала" отмечает, что на данный момент нет оснований для кардинального пересмотра условий сделки ОПЕК+, но все будет зависеть от влияния на спрос, которое может оказать распространение нового штамма коронавируса, "это сейчас предсказать не представляется возможным".



По мнению Дмитрия Маринченко из Fitch, возможный диапазон действий ОПЕК+ лежит между двумя крайними точками: оставить добычу на уровне декабря или увеличить ее на 400 тыс. б/с. В пользу более осторожного подхода говорит решение США и некоторых других стран о распечатывании стратегического запаса нефти, а также появление нового штамма, из-за которого некоторые страны уже стали вводить дополнительные ограничения. Эксперт отмечает, что в условиях неизвестности цены продолжат чутко реагировать на новостной фон и заморозка добычи на текущим уровне, вероятно, помогла бы их стабилизировать. При этом значимый рост добычи ОПЕК+ мог бы привести к еще большему падению цен на нефть, которые за последний месяц упали на 20% с максимума $86 за баррель.



Ольга Мордюшенко