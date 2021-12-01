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Американская игра с огнем
01:50 03.12.2021

Сколько дней осталось до войны?

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

США втягивают в военное противостояние другие государства потому, что сами, как всегда, готовы отсидеться за океаном и снова погреть на войне руки. История США дала два ужасных для Европы примера, когда пролитая на чужих фронтах кровь оборачивалась потоками золота, наполнявшими Форт Нокс, и военных заказов для американского капитала. Экономика США всегда богатела на чужой крови.

Америка ухитрились вступить в Первую мировую вовремя: американские солдаты избежали самых кровопролитных боев 1914-1917 годов, а осенью 1918 года оказалось, что надобности в масштабном военном участии американцев вообще больше нет. И при этом среднегодовые доходы американских корпораций в военные годы были почти на 5 миллиардов долларов больше среднегодовых доходов за предвоенное трехлетие. Если в деталях, то, скажем, обыкновенная акция американской шерстяной компании принесла в 1915 году 6 процентов прибыли, а в 1917 году 55. Одна тонна угля за один 1917 год дала в 7 раз больше прибыли, чем годом раньше. Доход, приносимый обыкновенной акцией Вифлеемской стальной корпорации, занимавшей второе место в сталелитейной промышленности США, вырос до 286 процентов. За военные годы число миллионеров в Америке утроилось, а США превратились из должника европейских банков в их кредитора. К концу войны Европа была должна Соединенным Штатам астрономическую по тем временам сумму в 15 миллиардов долларов, плюс крупнейшие железнодорожные и пароходные коммуникации, электростанции, рудники и другая инфраструктура Южной Америки, принадлежавшая европейским компаниям, перешла к североамериканцам.

Вторая мировая война еще более усугубила зависимость Европы от Соединенных Штатов. США стали обладателем 60 процентов промышленных мощностей стран капитализма, их доля в мировом экспорте подскочила с 14 до 33 процентов. Экспорт американских товаров в воюющие страны способствовал тому, что к концу войны в США сконцентрировалось около двух третей мировых запасов золота.

Не только мировые, но и локальные войны приносят Вашингтону прибыль – в начале 1950-х годов интервенция США в Корее обеспечила 40-процентный промышленный рост на подскочивших почти в 4 раза военных расходах правительства. Число войн, которые США вели по всему миру, уже перевалило на третью сотню. Только в Китай, начиная с боксерского восстания на заре ХХ века и до Корейской войны, американские военные вторгались шестнадцать раз. Американские войска сегодня находятся в 177 государствах из 195 и насчитывают более 300 тысяч. Все это не новость. Новостью является то, что Джо Байден, можно сказать, уже объявил дату следующей войны.

9-10 декабря этого года состоится так называемый саммит демократий. Госдеп опубликовал список 110 стран, приглашенных принять участие в этом событии. России в списке нет, Китая тоже, но... к участию в саммите приглашен Тайвань. А это вопиющее нарушение суверенных прав КНР на китайский остров, ставший прибежищем потерпевших поражение в гражданской войне в Китае гоминдановцев.

Китай отреагировал немедленно. Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявил: "Мы решительно выступаем против любых форм официальных обменов между США и Тайванем". Политика "единого Китая" стала нормой международного общения в том числе для США, которые установили официальные дипломатические связи с Пекином в 1979 году и разорвали официальные отношения с Тайванем. Однако в том же 1979 году США приняли закон об отношениях с Тайванем, который обязал Вашингтон помогать Тайваню защищать себя. США продолжают поставлять оружие на остров.

Первым вбил клин в отношения с Китаем по тайваньскому вопросу Дональд Трамп. В нарушение сложившейся практики он в декабре 2016 года поговорил по телефону с президентом Тайваня Цай Инвэнь, продемонстрировав, что американцу "все можно". А Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае конфронтации с Китаем. Теперь, как пишет Information Clearing House, если "саммит демократий" состоится с участием Тайбэя, ставка будет сделана на полномасштабную военную конфронтацию между США и Китаем.

Западные СМИ сейчас обсуждают список приглашенных, удивляясь, что в него не попали союзники США по НАТО Венгрия и Турция, не попали также Египет, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. С Ближнего Востока приглашены только Израиль и Ирак, но нет Саудовской Аравии, Иордании, Катара и ОАЭ. Похоже, Вашингтону полный сбор союзников и не важен. Важнее те, кто готов пойти защищать пентагоновскую демократию под флагом "свободы мореплавания" в Тайваньском проливе. А Вашингтон им поможет займами, вооружением, инструкторами, британскими многоцелевыми атомными подлодками, как Австралии. И Соединенным Штатам надо спешить, потому что у КНР "время задержки между траекторией относительной экономической мощи государства и траекторией его военного (и территориального) влияния" оказалось для Вашингтона неожиданно коротким, пишет Asia Times.

В ноябре Си Цзиньпин назвал политику США в отношении Тайваня "игрой с огнем" и провел "красную черту". Приглашение американцами на свой "саммит демократий" Тайваня означает, что опасная игра продолжается.

Между тем за последние три десятилетия Народно-освободительная армия (НОАК) расширила свой парк истребителей пятого поколения, авианосцев, атомных подводных лодок, модернизировала систему командного управления и разведывательную службу. Обладая крупнейшим в мире морским флотом с новейшими судами береговой охраны, превосходящими боевые возможности соседних государств, Китай расширяет свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, выдавливая оттуда США.

Китайские противокорабельные баллистические ракеты ASBM ("убийцы авианосцев") делают бесперспективным любое вторжение с моря. А новые возможности гиперзвуковых ракет многократно усиливают опасность асимметричного ответа со стороны Китая. Конечная цель Китая состоит в том, чтобы выиграть любую войну, не вступая в крупное сражение, сделав любое потенциальное вмешательство США "по защите" Тайваня слишком дорогостоящим для Америки. Учтет ли это Байден, выступая на "саммите демократий", означает, станет ли проведение саммита точкой отсчета в развязывании крупнейшего военного конфликта после Второй мировой войны.

Источник - Фонд стратегической культуры
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