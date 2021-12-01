 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Магду Андерссон во второй раз избрали премьер-министром Швеции. В прошлый раз она продержалась в кресле 7 часов
05:23 03.12.2021

Магдалену Андерссон 30 ноября во второй раз избрали премьер-министром Швеции
Риксдаг (шведский однопалатный парламент) снова избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра, сообщает издание Aftonbladet. Политик была избрана второй раз менее чем за неделю. В прошлый раз она подала в отставку через семь часов после избрания. Госпожа Андерссон стала первой женщиной, избранной главой правительства Швеции, сообщает Коммерсантъ.

Для утверждения кандидатуры госпожи Андерссон нужны были как минимум 175 голосов "за" или "воздержались". Ее кандидатуру поддержал 101 депутат, против проголосовали 173, еще 75 членов парламента воздержались.

Впервые Магдалену Андерсон избрали премьер-министром 24 ноября, однако спустя семь часов после назначения на эту должность она подала в отставку. Причиной тому послужил выход Зеленой партии из правящей коалиции в связи с одобрением бюджета правительства Швеции от оппозиционных партий, а не от правительства в меньшинстве.

Бывший премьер-министр Швеции Стефан Левен, занимавший эту должность с января 2012 года по 4 ноября 2021 года, ушел в отставку в августе этого года. Возглавив Социал-демократическую партию в 2012 году, господин Левен привел ее к победе на двух выборах - в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время позиции партии пошатнулись, о чем свидетельствовали результаты соцопросов. В августе бывший глава шведского правительства утверждал, что в преддверии выборов в 2022 году партия нуждается в новом лидере.

Источник - turanpress.kz
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