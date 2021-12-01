Китайская победа: QR-коды, локдауны и прочие ужасы ковида останутся в прошлом? - "СП"

07:24 03.12.2021

Ученые КНР говорят, что нашли универсальное средство против всех штаммов коронавируса

Андрей Иванов

Ковид, от которого сегодня страдает без преувеличения все человечество, в ближайшем времени может быть наконец побежден. Сенсационная новость пришла от китайских ученых, которые заявили, что нашли универсальное средство против любого штамма COVID-19.



30 ноября в научном издании bioRxiv были опубликованы результаты исследований большой группы китайских молекулярных биологов, и статья сразу стала сенсацией в мире. По утверждению ученых, им удалось открыть антитело 35B5, которое может соединяться с самым стабильным участком спайк-белка s.



Если перевести это сообщение на понятный язык, в Китае сделали двойное открытие. Во-первых, у коронавируса обнаружен участок отвечающего за проникновению в клетку белка, который практически не мутирует. Во-вторых, открыли антитело, способное к этому самому участку присоединяться. То есть одно это универсальное антитело 35B5 может быть эффективно против все новых и новых штаммов, появление которых всякий раз заставляет лихорадить планету.



"Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса", - пишут авторы исследования.



Уникальное антитело было обнаружено в крови переболевшего жителя Китая медиками под руководством профессора университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Дена Кая. Перед открытием ученым пришлось изучить множество образцов крови людей, тяжело переболевших ковидом.



Опыты показали, что даже небольшие концентрации обнаруженного антитела способны нейтрализовать штаммы "бетта" и "дельта". Похожие результаты были получены и во время эксперимента на мышах, которые были заражены всеми известными штаммами коронавируса.



Как говорит профессор Ден Кай, новое антитело и открытый устойчивый к изменениям участок s белка можно будет использовать для разработки вакцин против любых новых штаммов SARS-CoV-2, которые могут появиться в будущем.



Если эта версия верна, то мир ждет самое настоящее освобождение. Причем как от самой болезни, так и от вызванной ей паники. А также - от бесконечных манипуляций политиков ряда государств, которые за последнее время уже много раз использовали ковид для проведения, если говорить по сути, масштабных социальных экспериментов. Ведь под видом борьбы с пандемией коренным образом меняют жизнь людей. Скажем, еще не дождавшись результата исследования нового штамма "омикрон", не смотря на рекомендации ВОЗ повременить с введением новых ограничений, многие страны опять стали перекрывать границы и применять жесткие меры карантина.



Однако, как говорит профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, окончательные выводы пока делать слишком рано:



- О революции и прорыве говорить нельзя. Антитела моноклональные получали и до этого. Если это антитело обладает более широким спектром действия, то это очень хорошо. Вообще работа китайских исследователей очень интересная, ее можно приветствовать. Но никакого перелома здесь без сомнения нет.



Ученые утверждают, что нашли участок на s белке, который отвечает за проникновение в клетку, малоизменяемый участок, общий для разных штаммов. Они считают, что это может пригодиться для изготовления в будущем вакцин. Но это маловероятно, что открытие повлияет на изготовление вакцин.



Если эти антитела будут производиться за небольшую цену и в большом количестве, то могут быть использованы как ускоренное профилактическое средство. Скажем, человек заболел, его близких можно будет защитить, если сразу им ввести антитела. Но таких антител известно много.



Самое интересное в исследовании, что нашли участок, общий для всех вариантов коронавируса.



"СП": - То есть, если человек сдал ПЦР-тест, он оказался положительным, то надо быстро ввести антитела ему и всем окружающим.



- Такие действия снизят риск заболевания окружающих. Они обладают хорошим профилактическим эффектом, причем действуют быстро. Ввели антитела, и человек стал маловосприимчивым к вирусу.



С другой стороны, сложно произвести антитела в большом количестве. Чтобы вводить их окружающим при каждом положительном ПЦР-тесте. Так что пока китайские ученые просто сделали хорошую работу, которая пока не повлияет на ситуацию.



"СП": - Сейчас все опасаются нового штамма "омикрон". Как быстро получится создать вакцину против него или необходимым образом модернизировать имеющиеся?



- Вначале надо посмотреть, что новый штамм представляет из себя с точки зрения клинической картины заболеваний. Пока есть сведения, что он ведет себя довольно "доброкачественно". Пока нет данных, что он вызывает серьезные осложнения при течении болезни. Вполне возможно, что новой вакцины и не потребуется.



Что касается, можно ли вакцину от нового штамма сделать, то это реально. Но это очень долгое и затратное дело. То есть саму вакцину можно сделать довольно просто и быстро. Но ведь ее нужно очень долго проверять. Нельзя же вакцину изготовить и сразу начать применять, а проверки занимают многие месяцы.



Так что не надо волноваться и торопиться. Медицина сегодня готова к подобным вещам. Больших оснований для беспокойства нет.