Их нравы. Образ жизни и богатства Назарбаевых, - "Радио Свобода" (видео)

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видео тут -
https://rus.ozodi.org/a/lifestyles-of-kazakhstans-rich-and-politically-connected/31589801.html